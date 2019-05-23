«В гробу полегче будет». Россия выбила Америку, но праздновать золото рано

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В четверг сборная России в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 4:3 обыграла команду США. Итоги напряженного матча — в комментариях хоккеистов обеих команд.

Михаил Сергачев, защитник сборной России:

«Тяжелая игра, у нас было много нервозности, особенно в начале и конце. В конце немного отдали им преимущество, запаниковали, но Вася поддержал сзади, заблокировали бросочки и в обороне нормально сыграли, надо было выводить шайбу, в концовке нужно играть проще. С заброшенной шайбой мне повезло, но я бы лучше не пропускал ни одного гола, чем забивал, мы играем на команду.

Американцы играют хорошо, они бегут вперед вчетвером и впятером, любят бросать с синей линии, иногда теряют игроков, так что игра была интересная, но в обороне нужно подчищать. Это был полезный матч, в обороне и атаке соперник нас догонял, в какие-то моменты они ловили кураж. Все соперники здесь очень сильные, нельзя сказать, что американцы сильнее других команд.

Михаил Григоренко, нападающий сборной России:

«США показали обычный североамериканский хоккей, очень много силовых приемов, агрессивная игра, чего от них ожидали, то и получили. В эпизоде с моим голом Малкин меня здорово увидел, переправил шайбу, и я удачно попал. В конце понервничали. Не важно, что мы не попали в пустые ворота, здорово, что удержали победу, Василевский молодец. Всегда получаем удовольствие от побед, не важно, как выигрываем, главное — победа, тем более в плей-офф.

Была установка на начало, в прошлом матче мы плохо стартовали, сейчас все получилось здорово и перед третьим периодом настроились в раздевалке. Американцы при счете 0:2 понимали, что нужно забивать, поэтому стали играть более авантюрно и забили. Ключевой момент матча — игра Василевского и дисциплина! Нельзя сказать, что выполнили задачу минимум, мы идем к золоту.

Евгений Кузнецов, нападающий сборной России:

«Игры на вылет всегда такие получаются. Нужно было забивать больше, когда моменты были, а так, в принципе, сыграли хорошо в обороне. Третий гол был не нужен, 4:2 было поинтереснее, а 4:3 — нервная концовка. Думаю, соперник был тоже хорош. Я бы не сказал, что у сборной России какая-то аритмия, за ними или за нами. Иногда счет не соответствует игре. Нужно играть от момента.

По барабану, кто наш следующий соперник. Главное, думать о своей игре, настраиваться. Дальше нет слабых соперников. Если мы будем играть плохо, то хоть с кем встречайся. Нам всегда приятно играть при своих болельщиках. Жалко там пива не наливают, иначе бы русские болельщики еще громче кричали. Фанаты жалуются. Сейчас полегче будет? В гробу полегче будет.

Овечкин старается? Все стараются. Вы тоже стараетесь. Будет момент — забьет обязательно. Иногда не получается. Мы всем работаем на команду, друг за дружку. Думаю, Овечкин еще забьет все важные голы. На судейство тяжело пенять, здесь правила немного отличаются от НХЛ. Удел слабых пенять на арбитров

Владислав Гавриков, защитник сборной России:

«Сложный матч для сборной России? Ну да, у нас сейчас все игры идут по нарастающей. Две самые главные и тяжелые встречи впереди. Во втором периоде американцы добавили в движении, в контроле шайбы, начали накладывать звенья. У нас же накопилась усталость, мы стали ошибаться в простых ситуациях. У них появились моменты, хорошо, что Вася выручил в нужный момент.

Доволен ли я своей игрой? Не совсем. От моей клюшки первая шайба залетела в наши ворота, хотя там можно было заблокировать бросок. Но хорошо, что выиграли. Готовимся играть дальше. Что творилось в концовке при счете 4:3? Нам было важно доиграть без своих ошибок, не делать на ровном месте подарки сопернику и спокойно довести матч до победы.

Дмитрий Орлов, защитник сборной России:

«Нам надо добавлять. Я не бросал по пустым, просто хотел, чтобы шайба из зоны вышла. Я не старался забивать гол, иногда это приводит к плачевной ситуации. Надо было, чтобы кто-то поменялся, чтобы ребята правильные позиции заняли. Нам оставалось какое-то время еще играть, так что не думал, гол или нет.

Джек Хьюз — хороший игрок, с хорошим будущим, талантливый Но сейчас нет смысла что-то говорить, это только первый взрослый турнир для него. Больше ничего не могу сказать, мы играли против команды США, а не против Хьюза.

Патрик Кейн, нападающий сборной США:

«Непростой турнир для сборной США. Мы проиграли несколько матчей на групповом этапе, заняли четвертое место и попали на Россию. Это был матч, который мы могли выиграть. Мы сделали все, что могли. Нужно двигаться дальше и принять это поражение.

Джек Хьюз сыграл очень хорошо, придал скорости нашей команде. Он молодой игрок, это его первый взрослый турнир, конечно, ему было тяжело. Но он рос с каждой сменой.