Роман Ротенберг: Сборная РФ по хоккею не имеет предпочтений по сопернику в полуфинале ЧМ

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В четверг российские хоккеисты обыграли команду США со счетом 4:3 и вышли в полуфинал чемпионата мира.

«Важная победа для укрепления командного духа. Сборная США показала отличный современный хоккей, играла очень быстро, это очень техничная команда, которая не ставила автобус в обороне. Победить такую команду — это очень важно для нас, но теперь все мысли о следующей игре, которая для нас самая главная. Спасибо всем, кто смотрел матч и поддерживал, спасибо всем болельщикам», — сказал Ротенберг.

«Нет, у нас нет предпочтений по сопернику в полуфинале. Работаем по факту. Нужно обыгрывать всех», — добавил он.

Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа, по этому правилу российская сборная, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими. Полуфиналы чемпионата мира пройдут 25 мая, матч за третье место и финал — 26 мая.