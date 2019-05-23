Роман Ротенберг: Сборная РФ по хоккею не имеет предпочтений по сопернику в полуфинале ЧМ
МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Хоккейная сборная России не имеет предпочтений по сопернику в полуфинальном матче чемпионата мира. Об этом ТАСС в четверг по телефону заявил первый
вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.
В четверг российские хоккеисты обыграли команду США со счетом 4:3 и вышли в полуфинал чемпионата мира.
«Важная победа для укрепления командного духа. Сборная США показала отличный современный хоккей, играла очень быстро, это очень техничная команда, которая не ставила автобус в обороне. Победить такую команду — это очень важно для нас, но теперь все мысли о следующей игре, которая для нас самая главная. Спасибо всем, кто смотрел матч и поддерживал, спасибо всем болельщикам», — сказал Ротенберг.
«Нет, у нас нет предпочтений по сопернику в полуфинале. Работаем по факту. Нужно обыгрывать всех», — добавил он.
Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа, по этому правилу российская сборная, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими. Полуфиналы чемпионата мира пройдут 25 мая, матч за третье место и финал — 26 мая.
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|Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
|1-й период
|01:07
|Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
|Джонни Годро
|14:18
|15:47
|Михаил Сергачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро)
|22:22
|27:35
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|41:31
|Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
|Ноа Хэнифин (Д. Хьюз)
|45:53
|47:02
|Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз)
|57:10
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
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