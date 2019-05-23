Тренер американцев заявил, что россияне показали очень сильный хоккей в четвертьфинале ЧМ
БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная России показала невероятно сильную игру в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с командой США. Об этом журналистам в четверг заявил главный тренер американской сборной Джефф Блэшилл.
В четверг сборная России одержала победу со счетом 4:3 и вышла в полуфинал мирового первенства.
«Мы долго не могли найти свою игру по ходу группового этапа, но сегодня действовали хорошо, играли, как и должны были. Мы даже по ходу этого матча прибавляли, думаю, что сегодня показали свою лучшую игру на турнире. Надо отдать должное сборной России, очень сильная команда. Мы сумели выровнять игру после провальных первых десяти минут и перестановок, но россияне показали невероятно сильную игру», — отметил Блэшилл.
На игру четвертьфинала вернулся в состав американцев лидер рейтинга центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года Джек Хьюз, который пропустил последнюю встречу предварительного этапа с канадцами. 18-летний форвард в четвертьфинале отметился двумя голевыми передачами и был признан лучшим хоккеистом в своей команде. «Хьюз будет суперзвездой, он хорошо создает моменты и понимает игру. Конечно, он был расстроен, понимал, что может играть лучше, но сегодня правильно отреагировал», — сказал Блэшилл.
Соперник сборной России по полуфиналу определится после окончания вечерних четвертьфиналов, которые начнутся в 21:15 по московскому времени. В случае победы сборной Германии над командой Чехии, российские хоккеисты в полуфинале сыграют с немцами. Если встреча завершится победой чехов, то соперником россиян станет победитель матча между сборными Финляндии и Швеции. Полуфинальные игры пройдут 25 мая в Братиславе, финал и матч за третье место состоятся днем позже.
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|Илья Воробьев
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский
|Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
|1-й период
|01:07
|Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
|Джонни Годро
|14:18
|15:47
|Михаил Сергачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро)
|22:22
|27:35
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|41:31
|Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
|Ноа Хэнифин (Д. Хьюз)
|45:53
|47:02
|Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз)
|57:10
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол