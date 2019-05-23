«План был, что Гусь выйдет и забьет». Воробьев раскрыл секрет победы над Америкой

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
17:15 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
21:15 2-й период Чехия 0
Германия 0
тв
1/4 финала
21:15 2-й период Финляндия 1
Швеция 3
1/2 финала
25.05 не начался Россия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37387768/
23 мая 2019, 21:09 | Sport24

«План был, что Гусь выйдет и забьет». Воробьев раскрыл секрет победы над Америкой

Все прошло так, как и замышлял тренер сборной России.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/32

После победы над США со счетом 4:3 главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о плане на игру с американцами, методе как избежать нервотрепки и выходе в полуфинал чемпионата мира.

— Улучшили вы свой результат по сравнению с Копенгагеном. Поздравляем.

— Угу. Еще вопросы.

— США — первая команда, которая заставила Россию играть до конца?

— Знаете, здесь намного быстрее все происходит. Уровень такой, что ребята из полмомента, из полсекунды могут создать гол. Вы видели еще по матчу со Швецией, как быстро все может поменяться.

— Что поменяли американцы во втором периоде?

— Не то чтобы сильно много поменяли. Они ждали контратаки, стали накладывать смены. Мы этого ожидали.

— Почему Хафизуллин не выходил в третьем периоде?

— Мы доигрывали в шесть защитников.

— Какой план был на начало матча?

— Такой как и был. Гусь выйдет и забьет.

— Вы согласны, что второй период в исполнении сборной России был даже мощнее первого, и вы просто не забили?

— Хоккей — игра инициатив. Уровень мастерства такой, что шайбу слета остановил и уже появился момент.

— Вы верили, что третью шайбу могут отменить, когда брали челлендж?

— Мы не верили, мы не знали. Точнее, мы знали, что есть шанс. Нам передали по радиосвязи. Единственное, что мы могли потерять — это 30 секунд.

— Накануне и вас, и игроков спрашивали, как сдержать Патрика Кейна. Ну как, в итоге, удалось?

— Самое главное, что выиграли. Он хороший хоккеист. Вопросов нет.

— Задоров против североамериканских команд полезнее, чем против европейских?

— Он полезен не только против США или Канады. Давайте не переходить на личности.

— Новая схема плей-офф, когда до последнего непонятно с кем играть, вам нравится?

— Через день я вам дам ответ.

— Вам, по-моему, все равно с кем играть.

— Это да, мы соперника не выбираем.

— Овечкин хорошо сыграл?

— Команда хорошо сыграла, Саша хорошо сыграл. Вы видели силовой прием?!

— Есть способ избежать нервотрепки как сегодня?

— Избежать нервотрепки? Если сидеть на софе и смотреть сериал.

— Какой сериал?

— На ваш выбор.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
23 Мая, 17:15 Зрители 9085 Плей-офф: 1/4 финала "Словнафт-Арена"
Россия 4:3
(2:0, 0:1, 2:2)
США
Главные тренеры
Илья Воробьев Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
1-й период
01:07 Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
Джонни Годро 14:18
15:47 Михаил Сергачев (Н. Гусев)
2-й период
Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро) 22:22
27:35 Евгений Кузнецов
3-й период
41:31 Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
Ноа Хэнифин (Д. Хьюз) 45:53
47:02 Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз) 57:10
Статистика
2 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

«Это ужасно, голоса нет совсем». Пение фигуристки Самодуровой обозвали блеянием

Жена украинского футболиста любит оголять тело и считает Дагестан опасным для женщин

Эти красотки помогут ЦСКА выиграть Евролигу. Жены и подруги лучших баскетболистов России

Футболист «Ростова» заподозрил беременную баскетболистку в измене
Викторина
Изначально шайба для хоккея была квадратная