«План был, что Гусь выйдет и забьет». Воробьев раскрыл секрет победы над Америкой

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После победы над США со счетом 4:3 главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о плане на игру с американцами, методе как избежать нервотрепки и выходе в полуфинал чемпионата мира.

— Улучшили вы свой результат по сравнению с Копенгагеном. Поздравляем.

— Угу. Еще вопросы.

— США — первая команда, которая заставила Россию играть до конца?

— Знаете, здесь намного быстрее все происходит. Уровень такой, что ребята из полмомента, из полсекунды могут создать гол. Вы видели еще по матчу со Швецией, как быстро все может поменяться.

— Что поменяли американцы во втором периоде?

— Не то чтобы сильно много поменяли. Они ждали контратаки, стали накладывать смены. Мы этого ожидали.

— Почему Хафизуллин не выходил в третьем периоде?

— Мы доигрывали в шесть защитников.

— Какой план был на начало матча?

— Такой как и был. Гусь выйдет и забьет.

— Вы согласны, что второй период в исполнении сборной России был даже мощнее первого, и вы просто не забили?

— Хоккей — игра инициатив. Уровень мастерства такой, что шайбу слета остановил и уже появился момент.

— Вы верили, что третью шайбу могут отменить, когда брали челлендж?

— Мы не верили, мы не знали. Точнее, мы знали, что есть шанс. Нам передали по радиосвязи. Единственное, что мы могли потерять — это 30 секунд.

— Накануне и вас, и игроков спрашивали, как сдержать Патрика Кейна. Ну как, в итоге, удалось?

— Самое главное, что выиграли. Он хороший хоккеист. Вопросов нет.

— Задоров против североамериканских команд полезнее, чем против европейских?

— Он полезен не только против США или Канады. Давайте не переходить на личности.

— Новая схема плей-офф, когда до последнего непонятно с кем играть, вам нравится?

— Через день я вам дам ответ.

— Вам, по-моему, все равно с кем играть.

— Это да, мы соперника не выбираем.

— Овечкин хорошо сыграл?

— Команда хорошо сыграла, Саша хорошо сыграл. Вы видели силовой прием?!

— Есть способ избежать нервотрепки как сегодня?

— Избежать нервотрепки? Если сидеть на софе и смотреть сериал.

— Какой сериал?

— На ваш выбор.