«План был, что Гусь выйдет и забьет». Воробьев раскрыл секрет победы над Америкой
Все прошло так, как и замышлял тренер сборной России.
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После победы над США со счетом 4:3 главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о плане на игру с американцами, методе как избежать нервотрепки и выходе в полуфинал чемпионата мира.
— Улучшили вы свой результат по сравнению с Копенгагеном. Поздравляем.
— Угу. Еще вопросы.
— США — первая команда, которая заставила Россию играть до конца?
— Знаете, здесь намного быстрее все происходит. Уровень такой, что ребята из полмомента, из полсекунды могут создать гол. Вы видели еще по матчу со Швецией, как быстро все может поменяться.
— Что поменяли американцы во втором периоде?
— Не то чтобы сильно много поменяли. Они ждали контратаки, стали накладывать смены. Мы этого ожидали.
— Почему Хафизуллин не выходил в третьем периоде?
— Мы доигрывали в шесть защитников.
— Какой план был на начало матча?
— Такой как и был. Гусь выйдет и забьет.
— Вы согласны, что второй период в исполнении сборной России был даже мощнее первого, и вы просто не забили?
— Хоккей — игра инициатив. Уровень мастерства такой, что шайбу слета остановил и уже появился момент.
— Вы верили, что третью шайбу могут отменить, когда брали челлендж?
— Мы не верили, мы не знали. Точнее, мы знали, что есть шанс. Нам передали по радиосвязи. Единственное, что мы могли потерять — это 30 секунд.
— Накануне и вас, и игроков спрашивали, как сдержать Патрика Кейна. Ну как, в итоге, удалось?
— Самое главное, что выиграли. Он хороший хоккеист. Вопросов нет.
— Задоров против североамериканских команд полезнее, чем против европейских?
— Он полезен не только против США или Канады. Давайте не переходить на личности.
— Новая схема
— Через день я вам дам ответ.
— Вам,
— Это да, мы соперника не выбираем.
— Овечкин хорошо сыграл?
— Команда хорошо сыграла, Саша хорошо сыграл. Вы видели силовой прием?!
— Есть способ избежать нервотрепки как сегодня?
— Избежать нервотрепки? Если сидеть на софе и смотреть сериал.
— Какой сериал?
— На ваш выбор.
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|Илья Воробьев
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский
|Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
|1-й период
|01:07
|Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
|Джонни Годро
|14:18
|15:47
|Михаил Сергачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро)
|22:22
|27:35
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|41:31
|Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
|Ноа Хэнифин (Д. Хьюз)
|45:53
|47:02
|Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз)
|57:10
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол