Овечкин выкинул американца Шея за борт! У того остались торчать только ноги
Видео момента из матча Россия — США, который толком не попал на ТВ. Это было легендарно!
Овечкин
А что Овечкин? Игра у Александра не слишком складывалась. Запорол верный момент в первом периоде, упустив возможность сделать счёт 3:0. Затем промазал из выгодной позиции уже во втором отрезке.
А ещё не лучшим образом отработал в защите в моменте с третьим голом сборной США.
Словом, случись в этом четвертьфинале поражение сборной России, на Ови спустили бы всех собак.
Но наша команда выиграла, и про все эти неприятные эпизоды можно забыть. Более того, после игры выяснилось, что Овечкин
Оно ускользнуло от внимания большинства телекамер, и о нём не упомянули комментаторы. Зато его по достоинству оценил Илья Воробьёв. Главного тренера сборной России попросили прокомментировать слабую реализацию Овечкиным своих моментов, на что Воробьёв ответил: «У нас команда. Вы видели, какой он силовой приём провёл? Вот так».
Что же за силовой приём? Оказывается, Овечкин в конце третьего периода после заброшенной шайбы Григоренко натуральным образом выбросил американского хоккеиста Брэди Шея за борт. Причём за борт российской сборной.
Чистейший амплитудный хит от нашего
Вообще, на этом чемпионате мира лавка сборной России — зона ответственности Овечкина. Александр может, как спасти своих партнёров во время игры, так и не дать им расслабиться. И пускай, у Овечкина пока не всё гладко с количеством заброшенных шайб. Зато он настоящий духовный лидер сборной, и здесь уже без шуток. А ещё он умеет делать шоу самыми разными способами. И это очень круто, что Ови на ЧМ-2019 зажигает и дарит нам дополнительные поводы для радости и гордости.
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|Илья Воробьев
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский
|Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
|1-й период
|01:07
|Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
|Джонни Годро
|14:18
|15:47
|Михаил Сергачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро)
|22:22
|27:35
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|41:31
|Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
|Ноа Хэнифин (Д. Хьюз)
|45:53
|47:02
|Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз)
|57:10
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол