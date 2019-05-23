Овечкин выкинул американца Шея за борт! У того остались торчать только ноги

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Овечкин всё-таки очень крутой хоккеист! В матче с американцами он был далёк от звания главного героя. В ударе был Гусев, забивали Капризов, Григоренко и Сергачёв, а в воротах, как белка в колесе вертелся Василевский.

А что Овечкин? Игра у Александра не слишком складывалась. Запорол верный момент в первом периоде, упустив возможность сделать счёт 3:0. Затем промазал из выгодной позиции уже во втором отрезке.

А ещё не лучшим образом отработал в защите в моменте с третьим голом сборной США.

Словом, случись в этом четвертьфинале поражение сборной России, на Ови спустили бы всех собак.

Но наша команда выиграла, и про все эти неприятные эпизоды можно забыть. Более того, после игры выяснилось, что Овечкин всё-таки не ушёл со льда без яркого и позитивного для сборной России действия.

Оно ускользнуло от внимания большинства телекамер, и о нём не упомянули комментаторы. Зато его по достоинству оценил Илья Воробьёв. Главного тренера сборной России попросили прокомментировать слабую реализацию Овечкиным своих моментов, на что Воробьёв ответил: «У нас команда. Вы видели, какой он силовой приём провёл? Вот так».

Что же за силовой приём? Оказывается, Овечкин в конце третьего периода после заброшенной шайбы Григоренко натуральным образом выбросил американского хоккеиста Брэди Шея за борт. Причём за борт российской сборной.

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Чистейший амплитудный хит от нашего снайпера-богатыря! Порадовала и реакция скамейки российской команды: Барабанов, Дадонов и Анисимов, кажется, не на шутку перепугались за себя. А возможно, они просто сопереживали Шею, который летел под ноги российским игрокам головой вперёд. Но всё обошлось, защитник США и «Рейнджерс» моментально поднялся на ноги и продолжил игру.

Вообще, на этом чемпионате мира лавка сборной России — зона ответственности Овечкина. Александр может, как спасти своих партнёров во время игры, так и не дать им расслабиться. И пускай, у Овечкина пока не всё гладко с количеством заброшенных шайб. Зато он настоящий духовный лидер сборной, и здесь уже без шуток. А ещё он умеет делать шоу самыми разными способами. И это очень круто, что Ови на ЧМ-2019 зажигает и дарит нам дополнительные поводы для радости и гордости.