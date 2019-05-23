«Характер, родина, мощь»: Валуев поздравил сборную России с победой над США
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы и
экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев поздравил сборную России по хоккею с выходом в полуфинал ЧМ.
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Сборная России в четверг в Братиславе обыграла команду США со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира.
Полуфинальная игра ЧМ состоится в субботу, соперник россиян станет известен позднее.
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Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Андрей Василевский
|Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
|1-й период
|01:07
|Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
|Джонни Годро
|14:18
|15:47
|Михаил Сергачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро)
|22:22
|27:35
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|41:31
|Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
|Ноа Хэнифин (Д. Хьюз)
|45:53
|47:02
|Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз)
|57:10
Статистика
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол