Ковальчук потребовал страсти от сборной России после победы над США
Капитан сборной России Илья Ковальчук прокомментировал победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Его слова приводит «Матч ТВ».
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Ковальчук отказался называть российскую команду машиной, но посчитал ее одной из лучших на турнире. Он добавил, что сборная нацелена на полуфинал.
По мнению хоккеиста, в первом периоде матча против США отечественная команда играла качественно, но во втором ухудшила результат. «Нам нужно сохранять ту же страсть и тот же стиль игры, что был в начале матча, надо быть агрессивными на льду», — заявил он.
Ранее 23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3.
Также в полуфинал вышла сборная Канады, обыгравшая швейцарцев в овертайме со счетом 3:2. Еще две встречи четвертьфинала проходят на момент написания новости. Между собой играют команды Чехии и Германии, Финляндии и Швеции. После этого определятся полуфинальные пары.
Чемпионат мира, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая.
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|Илья Воробьев
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский
|Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
|1-й период
|01:07
|Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
|Джонни Годро
|14:18
|15:47
|Михаил Сергачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро)
|22:22
|27:35
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|41:31
|Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
|Ноа Хэнифин (Д. Хьюз)
|45:53
|47:02
|Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз)
|57:10
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол