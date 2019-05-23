Ковальчук потребовал страсти от сборной России после победы над США

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Ковальчук отказался называть российскую команду машиной, но посчитал ее одной из лучших на турнире. Он добавил, что сборная нацелена на полуфинал.

По мнению хоккеиста, в первом периоде матча против США отечественная команда играла качественно, но во втором ухудшила результат. «Нам нужно сохранять ту же страсть и тот же стиль игры, что был в начале матча, надо быть агрессивными на льду», — заявил он.

Ранее 23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Также в полуфинал вышла сборная Канады, обыгравшая швейцарцев в овертайме со счетом 3:2. Еще две встречи четвертьфинала проходят на момент написания новости. Между собой играют команды Чехии и Германии, Финляндии и Швеции. После этого определятся полуфинальные пары.

Чемпионат мира, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая.