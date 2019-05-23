Сборная Чехии обыграла немцев и впервые с 2015 года вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
1/2 финала
25.05 не начался Россия
Финляндия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Чехия
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37388736/
23 мая 2019, 23:37 | ТАСС

Сборная Чехии обыграла немцев и впервые с 2015 года вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии победили команду Германии со счетом 5:1 и вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9085 зрителей.

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© РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж (34-я и 60-я минуты), Якуб Ворачек (45), Доминик Кубалик (52) и Ондржей Палат (54). У проигравших отличился Франк Мауэр (38).

Участия в матче не принимал чешский голкипер Павел Францоуз, который не попал в заявку на матч, ворота чешской команды защищал Патрик Бартошак, у немцев в воротах играл голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр. Чешский нападающий Якуб Ворачек набрал 16-е очко на турнире (4 шайбы + 12 результативных передач) и сравнялся по этому показателю с российским форвардом Никитой Кучеровым. Оба хоккеиста уступают лишь шведу Вильяму Нюландеру, в активе которого до четвертьфинального матча с командой Финляндии было 17 (5+12) очков.

Сборная Чехии впервые с 2015 года вышла в полуфинал чемпионата мира, тогда на турнире в Праге чешские хоккеисты уступили в полуфинале канадцам (0:2), в матче за третье место команда Чехии проиграла сборной США (0:3). В 2016, 2017 и 2018 годах сборная Чехии выбывала из розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала.

Команде Германии лишь один раз удавалось победить сборную Чехии на чемпионатах мира, это произошло на турнире в России в 2007 году, тогда встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев. Всего на мировых первенствах команды провели между собой 14 матчей, чешские хоккеисты одержали 12 побед, еще одна встреча завершилась ничейным результатом.

В полуфинале 25 мая сборная Чехии сыграет с командой Канады. Финал и матч за третье место состоятся 26 мая.
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23 Мая, 21:15 Плей-офф: 1/4 финала
Чехия 5:1
(0:0, 1:1, 4:0)
Германия
Вратари
1-й период
Новак М. 02:00
14:01 Палат О.
Хагер П. 14:42
Хагер П. 19:02
2-й период
22:50 Гудас Р.
33:41 Коварж Ян
Франк Мауэр (Тиффельс Ф.) 37:46
3-й период
44:19 Ворачек Я. (Симон Д.)
51:41 Кубалик Д. (Коварж Ян, Гронек Ф.)
53:08 Палат О. (Коларж Ян)
56:26 Яшкин Д.
59:50 Якуб Коварж (Моравчик М.)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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