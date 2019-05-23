Сборная Чехии обыграла немцев и впервые с 2015 года вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии победили команду Германии со счетом 5:1 и вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9085 зрителей.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей шайбы забросили двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж (34-я и 60-я минуты), Якуб Ворачек (45), Доминик Кубалик (52) и Ондржей Палат (54). У проигравших отличился Франк Мауэр (38).
Участия в матче не принимал чешский голкипер Павел Францоуз, который не попал в заявку на матч, ворота чешской команды защищал Патрик Бартошак, у немцев в воротах играл голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр. Чешский нападающий Якуб Ворачек набрал 16-е очко на турнире (4 шайбы + 12 результативных передач) и сравнялся по этому показателю с российским форвардом Никитой Кучеровым. Оба хоккеиста уступают лишь шведу Вильяму Нюландеру, в активе которого до четвертьфинального матча с командой Финляндии было 17 (5+12) очков.
Сборная Чехии впервые с 2015 года вышла в полуфинал чемпионата мира, тогда на турнире в Праге чешские хоккеисты уступили в полуфинале канадцам (0:2), в матче за третье место команда Чехии проиграла сборной США (0:3). В 2016, 2017 и 2018 годах сборная Чехии выбывала из розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала.
Команде Германии лишь один раз удавалось победить сборную Чехии на чемпионатах мира, это произошло на турнире в России в 2007 году, тогда встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев. Всего на мировых первенствах команды провели между собой 14 матчей, чешские хоккеисты одержали 12 побед, еще одна встреча завершилась ничейным результатом.
В полуфинале 25 мая сборная Чехии сыграет с командой Канады. Финал и матч за третье место состоятся 26 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|1-й период
|Новак М.
|02:00
|14:01
|Палат О.
|Хагер П.
|14:42
|Хагер П.
|19:02
|2-й период
|22:50
|Гудас Р.
|33:41
|Коварж Ян
|Франк Мауэр (Тиффельс Ф.)
|37:46
|3-й период
|44:19
|Ворачек Я. (Симон Д.)
|51:41
|Кубалик Д. (Коварж Ян, Гронек Ф.)
|53:08
|Палат О. (Коларж Ян)
|56:26
|Яшкин Д.
|59:50
|Якуб Коварж (Моравчик М.)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол