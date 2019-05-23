Сборная Чехии обыграла немцев и впервые с 2015 года вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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В составе победителей шайбы забросили двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж (34-я и 60-я минуты), Якуб Ворачек (45), Доминик Кубалик (52) и Ондржей Палат (54). У проигравших отличился Франк Мауэр (38).

Участия в матче не принимал чешский голкипер Павел Францоуз, который не попал в заявку на матч, ворота чешской команды защищал Патрик Бартошак, у немцев в воротах играл голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр. Чешский нападающий Якуб Ворачек набрал 16-е очко на турнире (4 шайбы + 12 результативных передач) и сравнялся по этому показателю с российским форвардом Никитой Кучеровым. Оба хоккеиста уступают лишь шведу Вильяму Нюландеру, в активе которого до четвертьфинального матча с командой Финляндии было 17 (5+12) очков.

Сборная Чехии впервые с 2015 года вышла в полуфинал чемпионата мира, тогда на турнире в Праге чешские хоккеисты уступили в полуфинале канадцам (0:2), в матче за третье место команда Чехии проиграла сборной США (0:3). В 2016, 2017 и 2018 годах сборная Чехии выбывала из розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала.

Команде Германии лишь один раз удавалось победить сборную Чехии на чемпионатах мира, это произошло на турнире в России в 2007 году, тогда встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев. Всего на мировых первенствах команды провели между собой 14 матчей, чешские хоккеисты одержали 12 побед, еще одна встреча завершилась ничейным результатом.

В полуфинале 25 мая сборная Чехии сыграет с командой Канады. Финал и матч за третье место состоятся 26 мая.