Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
1/2 финала
25.05 не начался Россия
Финляндия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Чехия
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37388758/
23 мая 2019, 23:51 | ТАСС

Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции со счетом 5:4 в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Кошице, присутствовало 6304 зрителя.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нико Миккола (1-я минута), Петтери Линдбом (26), Яни Хаканпяа (30), Марко Анттила (59) и Сакари Маннинен (62). У шведов отличились Йон Клингберг (3), Патрик Хёрнквист (17), Элиас Петтерссон (21) и Эрик Густафссон (40). Лучшими игроками матча стали Маннинен и Густафссон, а лучшими хоккеистами сборной Швеции на турнире были признаны нападающие Вильям Нюландер, Патрик Хёрнквист и защитник Оливер Экман-Ларссон. Одним из главных арбитров матча был россиянин Роман Гофман, одним из линейных судей — россиянин Дмитрий Шишло.

В эпизоде с первым голом шведов результативной передачей отметился нападающий Нюландер. Для него это очко стало 18-м (5 голов + 13 передач) на турнире, он является лучшим бомбардиром чемпионата. Его ближайшим преследователем является российский форвард Никита Кучеров, в его активе 16 очков (6+10). Нюландер побил рекорд сборной Швеции по количеству набранных очков на одном турнире, предыдущими рекордсменами были Нильс Нильссон (1962 год, 11+6) и Матс Ольберг (1975 год, 5+12), также Нюландер превзошел достижение Ольберга по количеству результативных передач на одном турнире для шведских хоккеистов.

Маннинен, который на прошлой неделе перешел из хельсинкского «Йокерита» в уфимский «Салават Юлаев», отметился также тремя результативными передачами, в его активе 10 очков в восьми играх на чемпионате мира в Словакии (2+8), что является лучшим результатом команды на турнире. Перед этим матчем лучшим бомбардиром финской команды был нападающий Каапо Какко, набравший семь очков (6+1), однако в матче со шведами он результативными действиями не отметился. 18-летний Какко занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских полевых игроков.

Сборные Швеции и Финляндии провели 66-й очный матч на чемпионатах мира. В 37 играх сильнее были шведы, в 16 — финны, еще 13 встреч завершились вничью. Сборная Швеции, которая является 11-кратным чемпионом мира, выигрывала золотые медали первенства в предыдущие два года. Главный тренер шведской команды Рикард Грёнборг, возглавляющий сборную с 2015 года, покинет свой пост по окончании турнира, со следующего сезона он будет тренировать швейцарский клуб «Цюрих».

Соперником сборной Финляндии в полуфинале станет команда России. Полуфинальные пары определяются согласно рейтингу сборных на групповом этапе турнира. Сборная Финляндии в этом рейтинге заняла четвертое место, а команда России — первое. Полуфиналы Россия — Финляндия и Канада — Чехия состоятся 25 мая, матч за третье место и финал — 26 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
23 Мая, 21:15 Плей-офф: 1/4 финала
Финляндия 5:4 ОТ
Овертайм
(1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Швеция
Вратари
1-й период
01:00 Миккола Н. (Песонен Х., Маннинен С.)
02:06 Кивиранта Й.
Клингберг Й. (Нюландер В., Веннберг А.) 02:38
07:15 Маннинен С.
Хернквист П. (Экман-Ларссон О., Ларссон А.) 16:57
2-й период
Петтерссон Э. (Ландескуг Г., Экман-Ларссон О.) 20:25
25:04 Линдбом П. (Маннинен С., Песонен Х.)
29:08 Хаканпяя Я. (Маннинен С.)
Густафссон Эр. 39:35
3-й период
58:31 Марко Анттила
Овертайм
61:37 Маннинен С.
Статистика
4 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Звезда с русской фамилией. Как сын советского хоккеиста стал лидером не нашей сборной

Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой

Глушаков рассказал, когда и почему у него начался конфликт с Каррерой

УЕФА может отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках
Викторина
Изначально шайба для хоккея была квадратная