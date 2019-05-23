Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
КОШИЦЕ /Словакия/, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции со счетом 5:4 в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Кошице, присутствовало 6304 зрителя.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нико Миккола (1-я минута), Петтери Линдбом (26), Яни Хаканпяа (30), Марко Анттила (59) и Сакари Маннинен (62). У шведов отличились Йон Клингберг (3), Патрик Хёрнквист (17), Элиас Петтерссон (21) и Эрик Густафссон (40). Лучшими игроками матча стали Маннинен и Густафссон, а лучшими хоккеистами сборной Швеции на турнире были признаны нападающие Вильям Нюландер, Патрик Хёрнквист и защитник Оливер
В эпизоде с первым голом шведов результативной передачей отметился нападающий Нюландер. Для него это очко стало 18-м (5 голов + 13 передач) на турнире, он является лучшим бомбардиром чемпионата. Его ближайшим преследователем является российский форвард Никита Кучеров, в его активе 16 очков (6+10). Нюландер побил рекорд сборной Швеции по количеству набранных очков на одном турнире, предыдущими рекордсменами были Нильс Нильссон (1962 год, 11+6) и Матс Ольберг (1975 год, 5+12), также Нюландер превзошел достижение Ольберга по количеству результативных передач на одном турнире для шведских хоккеистов.
Маннинен, который на прошлой неделе перешел из хельсинкского «Йокерита» в уфимский «Салават Юлаев», отметился также тремя результативными передачами, в его активе 10 очков в восьми играх на чемпионате мира в Словакии (2+8), что является лучшим результатом команды на турнире. Перед этим матчем лучшим бомбардиром финской команды был нападающий Каапо Какко, набравший семь очков (6+1), однако в матче со шведами он результативными действиями не отметился. 18-летний Какко занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских полевых игроков.
Сборные Швеции и Финляндии провели 66-й очный матч на чемпионатах мира. В 37 играх сильнее были шведы, в 16 — финны, еще 13 встреч завершились вничью. Сборная Швеции, которая является 11-кратным чемпионом мира, выигрывала золотые медали первенства в предыдущие два года. Главный тренер шведской команды Рикард Грёнборг, возглавляющий сборную с 2015 года, покинет свой пост по окончании турнира, со следующего сезона он будет тренировать швейцарский клуб «Цюрих».
Соперником сборной Финляндии в полуфинале станет команда России. Полуфинальные пары определяются согласно рейтингу сборных на групповом этапе турнира. Сборная Финляндии в этом рейтинге заняла четвертое место, а команда России — первое. Полуфиналы Россия — Финляндия и Канада — Чехия состоятся 25 мая, матч за третье место и финал — 26 мая.
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|1-й период
|01:00
|Миккола Н. (Песонен Х., Маннинен С.)
|02:06
|Кивиранта Й.
|Клингберг Й. (Нюландер В., Веннберг А.)
|02:38
|07:15
|Маннинен С.
|Хернквист П. (Экман-Ларссон О., Ларссон А.)
|16:57
|2-й период
|Петтерссон Э. (Ландескуг Г., Экман-Ларссон О.)
|20:25
|25:04
|Линдбом П. (Маннинен С., Песонен Х.)
|29:08
|Хаканпяя Я. (Маннинен С.)
|Густафссон Эр.
|39:35
|3-й период
|58:31
|Марко Анттила
|Овертайм
|61:37
|Маннинен С.
|4
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол