Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нико Миккола (1-я минута), Петтери Линдбом (26), Яни Хаканпяа (30), Марко Анттила (59) и Сакари Маннинен (62). У шведов отличились Йон Клингберг (3), Патрик Хёрнквист (17), Элиас Петтерссон (21) и Эрик Густафссон (40). Лучшими игроками матча стали Маннинен и Густафссон, а лучшими хоккеистами сборной Швеции на турнире были признаны нападающие Вильям Нюландер, Патрик Хёрнквист и защитник Оливер Экман-Ларссон. Одним из главных арбитров матча был россиянин Роман Гофман, одним из линейных судей — россиянин Дмитрий Шишло.

В эпизоде с первым голом шведов результативной передачей отметился нападающий Нюландер. Для него это очко стало 18-м (5 голов + 13 передач) на турнире, он является лучшим бомбардиром чемпионата. Его ближайшим преследователем является российский форвард Никита Кучеров, в его активе 16 очков (6+10). Нюландер побил рекорд сборной Швеции по количеству набранных очков на одном турнире, предыдущими рекордсменами были Нильс Нильссон (1962 год, 11+6) и Матс Ольберг (1975 год, 5+12), также Нюландер превзошел достижение Ольберга по количеству результативных передач на одном турнире для шведских хоккеистов.

Маннинен, который на прошлой неделе перешел из хельсинкского «Йокерита» в уфимский «Салават Юлаев», отметился также тремя результативными передачами, в его активе 10 очков в восьми играх на чемпионате мира в Словакии (2+8), что является лучшим результатом команды на турнире. Перед этим матчем лучшим бомбардиром финской команды был нападающий Каапо Какко, набравший семь очков (6+1), однако в матче со шведами он результативными действиями не отметился. 18-летний Какко занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских полевых игроков.

Сборные Швеции и Финляндии провели 66-й очный матч на чемпионатах мира. В 37 играх сильнее были шведы, в 16 — финны, еще 13 встреч завершились вничью. Сборная Швеции, которая является 11-кратным чемпионом мира, выигрывала золотые медали первенства в предыдущие два года. Главный тренер шведской команды Рикард Грёнборг, возглавляющий сборную с 2015 года, покинет свой пост по окончании турнира, со следующего сезона он будет тренировать швейцарский клуб «Цюрих».

Соперником сборной Финляндии в полуфинале станет команда России. Полуфинальные пары определяются согласно рейтингу сборных на групповом этапе турнира. Сборная Финляндии в этом рейтинге заняла четвертое место, а команда России — первое. Полуфиналы Россия — Финляндия и Канада — Чехия состоятся 25 мая, матч за третье место и финал — 26 мая.