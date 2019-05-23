Сборная России сыграет с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею
КОШИЦЕ /Словакия/, 23 мая. /ТАСС/. Сборная России встретится с командой Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/32
В четверг российские хоккеисты в четвертьфинале обыграли сборную США со счетом 4:3, финны оказались сильнее шведов в овертайме — 5:4. Полуфинальные пары определялись по рейтингу команд на групповом этапе. В нем подопечные Ильи Воробьева заняли первое место, финские хоккеисты стали четвертыми.
В другом полуфинале встретятся сборная Чехии, которая оказалась сильней немцев (5:1), и команда Канады, обыгравшая швейцарцев (3:2 ОТ).
Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе, начало — 16:15 мск. Встреча за третье место и финал состоятся 26 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter