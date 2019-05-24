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В четверг сборная России в четвертьфинале мирового первенства, которое проходит в Словакии, обыграла команду США со счетом 4:3. Финские хоккеисты в своем четвертьфинале победили шведов в овертайме (5:4). В другом полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии, их матч также пройдет 25 мая в Братиславе (начало — 20:15 мск).

Матч за третье место и финал чемпионата мира по хоккею пройдут в Братиславе 26 мая.