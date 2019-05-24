Кого бояться сборной России. Финский монстр из КХЛ уничтожил действующих чемпионов мира
Следующая цель Сакари Маннинена и его партнеров — «Красная машина».
После победы России над США четвертьфинал Швеция — Финляндия приобрел для поклонников «Красной машины» особое значение. В случае побед чехов над немцами (такой вариант выглядел очень реальным) именно победитель противостояния «Тре Крунур» — Суоми попадал в полуфинале на команду Ильи Воробьева.
Фаворитом пары выглядели скандинавы, но финны начали разбивать эти расклады уже на первой минуте. Заброс в угол, скидка на синюю линию от Харри Песонена и бросок Нико Миколлы. Хенрик Лундквист все видел, но пустил шайбу в ближний угол — 37-летний вратарь на этом турнире прозвище Король совсем не отрабатывает.
Быстро добыли преимущество — быстро его и потеряем. Так решили финны и подарили шведам большинство, получив 2 минуты за нарушение численного состава. Большинство «Тре Крунур» — отдельная песня, парни в желтом забивали в численном превосходстве во всех матчах этого чемпионата мира. Забили и сегодня. Вильям Нюландер перевел шайбу из одного круга вбрасывания в другой, а накативший туда Джон Клингберг расстрелял пустые ворота.
Если в составе сборной Швеции значится два десятка НХЛовцев, то у Финляндии игроков лучшей лиги мира всего двое. Да и те не особо феерят. Отлично помню, как в стартовой игре группового этапа Хенри Йокихарью удалился и помог канадцам сравнять счет. Сегодня защитник «Чикаго» забил в свои ворота. Да, при активном содействии Нюландера, но сути дела это не меняет. 2−1 после первого периода в пользу команда Рикарда Гренборга.
Вообще после быстро пропущенной шайбы шведы взяли матч под свой контроль — разница в классе моментами была очень заметна. А когда в начале третьего периода 20-летний вундеркинд Элиас Петтерсон исполнил трюк с проходом через половину площадки, резким торможением и точным броском, появилась уверенность — своего «Тре Крунур» уже не упустят.
Но как бы ни хороши были шведы, забывать про их мягкотелость ни в коем случае нельзя. Только на этом чемпионате мира они проигрывали Чехии 2:5, ведя по ходу матча, позволяли Латвии соскочить со счета 2:4, пропускали от России шесть шайб за период. Вот и финнам они позволили отыграться за четыре минуты. Два броска защитников c дальней дистанции и снова ничья — Лунквиста огорчили Петтери Линдбом и Яни Хаканпя.
«Бить врага его же оружием» — тактика порою очень действенная. Ею и воспользовались «Тре Крунур»: раз уже у соперника зашли три гола издалека, почему не попробовать повторить? Копировать финнов доверили Эрику Густафссону — получилось очень даже неплохо.
В третьем периоде забивать могли и те, и другие, но в итоге дело дошло до валидольной концовки — финны сняли вратаря, а шведы не попали по пустым воротам и пропустили. Неумение «Тре Крунур» дорабатывать в ключевых моментах важнейших матчей порою просто необъяснимо. На предпоследней минуте основного времени они позволили сопернику без помех бросить и дважды добить — капитан Марко Антилла мог уехать с чемпионата мира без забитых голов, но в последний момент избежал такого конфуза.
В овертайме финны убежали «три в два», Сакари Маннинен не стал делиться с партнерами, а решил эпизод сам. У новичка «Салавата Юлаева» 4 (!) очка в этой игре. Победители двух последних чемпионатов мира едут домой, а сборная Финляндии отправляется в полуфинал, где ее ждет команда России.
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|1-й период
|01:00
|Миккола Н. (Песонен Х., Маннинен С.)
|02:06
|Кивиранта Й.
|Клингберг Й. (Нюландер В., Веннберг А.)
|02:38
|07:15
|Маннинен С.
|Хернквист П. (Экман-Ларссон О., Ларссон А.)
|16:57
|2-й период
|Петтерссон Э. (Ландескуг Г., Экман-Ларссон О.)
|20:25
|25:04
|Линдбом П. (Маннинен С., Песонен Х.)
|29:08
|Хаканпяя Я. (Маннинен С.)
|Густафссон Эр.
|39:35
|3-й период
|58:31
|Марко Анттила
|Овертайм
|61:37
|Маннинен С.
|4
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол