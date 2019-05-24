Кого бояться сборной России. Финский монстр из КХЛ уничтожил действующих чемпионов мира

После победы России над США четвертьфинал Швеция — Финляндия приобрел для поклонников «Красной машины» особое значение. В случае побед чехов над немцами (такой вариант выглядел очень реальным) именно победитель противостояния «Тре Крунур» — Суоми попадал в полуфинале на команду Ильи Воробьева.

Фаворитом пары выглядели скандинавы, но финны начали разбивать эти расклады уже на первой минуте. Заброс в угол, скидка на синюю линию от Харри Песонена и бросок Нико Миколлы. Хенрик Лундквист все видел, но пустил шайбу в ближний угол — 37-летний вратарь на этом турнире прозвище Король совсем не отрабатывает.

Быстро добыли преимущество — быстро его и потеряем. Так решили финны и подарили шведам большинство, получив 2 минуты за нарушение численного состава. Большинство «Тре Крунур» — отдельная песня, парни в желтом забивали в численном превосходстве во всех матчах этого чемпионата мира. Забили и сегодня. Вильям Нюландер перевел шайбу из одного круга вбрасывания в другой, а накативший туда Джон Клингберг расстрелял пустые ворота.

Если в составе сборной Швеции значится два десятка НХЛовцев, то у Финляндии игроков лучшей лиги мира всего двое. Да и те не особо феерят. Отлично помню, как в стартовой игре группового этапа Хенри Йокихарью удалился и помог канадцам сравнять счет. Сегодня защитник «Чикаго» забил в свои ворота. Да, при активном содействии Нюландера, но сути дела это не меняет. 2−1 после первого периода в пользу команда Рикарда Гренборга.

Вообще после быстро пропущенной шайбы шведы взяли матч под свой контроль — разница в классе моментами была очень заметна. А когда в начале третьего периода 20-летний вундеркинд Элиас Петтерсон исполнил трюк с проходом через половину площадки, резким торможением и точным броском, появилась уверенность — своего «Тре Крунур» уже не упустят.

Но как бы ни хороши были шведы, забывать про их мягкотелость ни в коем случае нельзя. Только на этом чемпионате мира они проигрывали Чехии 2:5, ведя по ходу матча, позволяли Латвии соскочить со счета 2:4, пропускали от России шесть шайб за период. Вот и финнам они позволили отыграться за четыре минуты. Два броска защитников c дальней дистанции и снова ничья — Лунквиста огорчили Петтери Линдбом и Яни Хаканпя.

«Бить врага его же оружием» — тактика порою очень действенная. Ею и воспользовались «Тре Крунур»: раз уже у соперника зашли три гола издалека, почему не попробовать повторить? Копировать финнов доверили Эрику Густафссону — получилось очень даже неплохо.

В третьем периоде забивать могли и те, и другие, но в итоге дело дошло до валидольной концовки — финны сняли вратаря, а шведы не попали по пустым воротам и пропустили. Неумение «Тре Крунур» дорабатывать в ключевых моментах важнейших матчей порою просто необъяснимо. На предпоследней минуте основного времени они позволили сопернику без помех бросить и дважды добить — капитан Марко Антилла мог уехать с чемпионата мира без забитых голов, но в последний момент избежал такого конфуза.

В овертайме финны убежали «три в два», Сакари Маннинен не стал делиться с партнерами, а решил эпизод сам. У новичка «Салавата Юлаева» 4 (!) очка в этой игре. Победители двух последних чемпионатов мира едут домой, а сборная Финляндии отправляется в полуфинал, где ее ждет команда России.