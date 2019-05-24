Кого бояться сборной России. Финский монстр из КХЛ уничтожил действующих чемпионов мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
1/2 финала
25.05 не начался Россия
Финляндия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Чехия
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37388853/
24 мая 2019, 0:07 | Sport24

Кого бояться сборной России. Финский монстр из КХЛ уничтожил действующих чемпионов мира

Следующая цель Сакари Маннинена и его партнеров — «Красная машина».

После победы России над США четвертьфинал Швеция — Финляндия приобрел для поклонников «Красной машины» особое значение. В случае побед чехов над немцами (такой вариант выглядел очень реальным) именно победитель противостояния «Тре Крунур» — Суоми попадал в полуфинале на команду Ильи Воробьева.

Фаворитом пары выглядели скандинавы, но финны начали разбивать эти расклады уже на первой минуте. Заброс в угол, скидка на синюю линию от Харри Песонена и бросок Нико Миколлы. Хенрик Лундквист все видел, но пустил шайбу в ближний угол — 37-летний вратарь на этом турнире прозвище Король совсем не отрабатывает.

Быстро добыли преимущество — быстро его и потеряем. Так решили финны и подарили шведам большинство, получив 2 минуты за нарушение численного состава. Большинство «Тре Крунур» — отдельная песня, парни в желтом забивали в численном превосходстве во всех матчах этого чемпионата мира. Забили и сегодня. Вильям Нюландер перевел шайбу из одного круга вбрасывания в другой, а накативший туда Джон Клингберг расстрелял пустые ворота.

Если в составе сборной Швеции значится два десятка НХЛовцев, то у Финляндии игроков лучшей лиги мира всего двое. Да и те не особо феерят. Отлично помню, как в стартовой игре группового этапа Хенри Йокихарью удалился и помог канадцам сравнять счет. Сегодня защитник «Чикаго» забил в свои ворота. Да, при активном содействии Нюландера, но сути дела это не меняет. 2−1 после первого периода в пользу команда Рикарда Гренборга.

Вообще после быстро пропущенной шайбы шведы взяли матч под свой контроль — разница в классе моментами была очень заметна. А когда в начале третьего периода 20-летний вундеркинд Элиас Петтерсон исполнил трюк с проходом через половину площадки, резким торможением и точным броском, появилась уверенность — своего «Тре Крунур» уже не упустят.

Но как бы ни хороши были шведы, забывать про их мягкотелость ни в коем случае нельзя. Только на этом чемпионате мира они проигрывали Чехии 2:5, ведя по ходу матча, позволяли Латвии соскочить со счета 2:4, пропускали от России шесть шайб за период. Вот и финнам они позволили отыграться за четыре минуты. Два броска защитников c дальней дистанции и снова ничья — Лунквиста огорчили Петтери Линдбом и Яни Хаканпя.

«Бить врага его же оружием» — тактика порою очень действенная. Ею и воспользовались «Тре Крунур»: раз уже у соперника зашли три гола издалека, почему не попробовать повторить? Копировать финнов доверили Эрику Густафссону — получилось очень даже неплохо.

В третьем периоде забивать могли и те, и другие, но в итоге дело дошло до валидольной концовки — финны сняли вратаря, а шведы не попали по пустым воротам и пропустили. Неумение «Тре Крунур» дорабатывать в ключевых моментах важнейших матчей порою просто необъяснимо. На предпоследней минуте основного времени они позволили сопернику без помех бросить и дважды добить — капитан Марко Антилла мог уехать с чемпионата мира без забитых голов, но в последний момент избежал такого конфуза.

В овертайме финны убежали «три в два», Сакари Маннинен не стал делиться с партнерами, а решил эпизод сам. У новичка «Салавата Юлаева» 4 (!) очка в этой игре. Победители двух последних чемпионатов мира едут домой, а сборная Финляндии отправляется в полуфинал, где ее ждет команда России.
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23 Мая, 21:15 Плей-офф: 1/4 финала
Финляндия 5:4 ОТ
Овертайм
(1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Швеция
Вратари
1-й период
01:00 Миккола Н. (Песонен Х., Маннинен С.)
02:06 Кивиранта Й.
Клингберг Й. (Нюландер В., Веннберг А.) 02:38
07:15 Маннинен С.
Хернквист П. (Экман-Ларссон О., Ларссон А.) 16:57
2-й период
Петтерссон Э. (Ландескуг Г., Экман-Ларссон О.) 20:25
25:04 Линдбом П. (Маннинен С., Песонен Х.)
29:08 Хаканпяя Я. (Маннинен С.)
Густафссон Эр. 39:35
3-й период
58:31 Марко Анттила
Овертайм
61:37 Маннинен С.
Статистика
4 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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