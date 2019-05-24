Гудас: Чешские хоккеисты уверены в себе и имеют преимущество над канадцами

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Сборная Чехии обыграла немецких хоккеистов в четвертьфинале со счетом 5:1. В полуфинале чехи встретятся с канадцами, которые в Кошице победили команду Швейцарии (3:2 ОТ).

Хоккей Чемпионат мира 2019 1/2 финала, 25.05.2019, 20:15 -:- Канада Чехия

«Канадцы имеют четыре одинаковых по силе звена, они выдерживают все 60 минут, забивали в двух играх на последних секундах. Однако мы сами находимся в полном порядке, уверены в себе. Наше преимущество в том, что мы не уезжали из Братиславы», — сказал Гудас.

В матче с немцами чехи первыми отличились, но сопернику удалось сравнять счет. «Не могу сказать, что после этого испугался, так как я верю в команду. В том моменте мы подарили шайбу, гол стал несчастным случаем. В остальном же наш вратарь [Патрик] Бартошак помог, он весь турнир здорово играл, в том числе со шведами и с россиянами», — отметил защитник.

Сборная Чехии сыграет с канадцами в Братиславе 25 мая. Матч начнется в 20:15 мск.