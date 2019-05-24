Спасение канадцев и сенсация от финнов. Стали известны полуфиналисты ЧМ

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Четвертьфиналы в Братиславе прошли без сюрпризов. Сборные России и Чехии, являвшиеся фаворитами своих противостояний, одержали победы. Россияне переиграли американцев со счетом 4:3, а чехи оказались сильней немцев (5:1).

Кошице же попрощался с чемпионатом мира максимально эффектно. Судьба полуфиналистов решалась в овертаймах. Оба раза одна из команд отыгрывалась, меняя голкипера на шестого полевого хоккеиста.

Канадцам удалось спастись от поражения в основное время за 0,4 секунды до окончания третьего периода матча против команды Швейцарии.

Героем стал защитник Дэймон Сиверсон, а в овертайме победную шайбу забросил Марк Стоун, оформивший в этой встрече дубль. Финны же в своем матче против действующих чемпионов мира шведов отыгрались за полторы минуты до конца заключительного периода усилиями Марко Анттилы. В полуфинал команду вывел точный бросок Сакари Маннинена в овертайме.

Пятый полуфинал подряд

В матче сборных Канады и Швейцарии из-за дисквалификации не играл лучший бомбардир родоначальников хоккея по итогам предварительного турнира Энтони Манта, набравший 12 (7 голов + 5 результативных передач) очков. Во встрече заключительного тура группового этапа с командой США (3:0) форвард был наказан дисциплинарным штрафом за удар соперника в голову. Также в матче со швейцарцами из-за травмы не сыграл защитник Брэндон Монтур, который пропустит оставшуюся часть турнира.

Сборная Швейцарии перед началом встречи занимала 11-е место по реализации большинства (11,43%). Однако в четвертьфинале команда использовала два первых удаления канадцев. Отличились обе спецбригады большинства — сначала шайбу забросил Свен Андригетто, а позже голом отметился первый номер драфта НХЛ 2017 года Нико Хишир. Между точными бросками швейцарцев была и заброшенная шайба Стоуна на шестой минуте второго игрового отрезка.

В третьем периоде канадские хоккеисты оказывали огромное давление на ворота Леонардо Дженони, в несколько раз перебросав соперника — 20−6. Однако голкипер швейцарцев при помощи полевых игроков, которые не позволяли добивать шайбу, с угрозами справлялся. Роковым стал щелчок Сиверсона, произошедший за 0,4 секунды до конца основного времени матча. Овертайм проходил с обоюдными шансами, эффективней своим моментом в контратаке распорядились канадцы.

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Лучшими игроками чемпионата мира в составе сборной Швейцарии были признаны нападающие Симон Мозер, Кевин Фиала и защитник Роман Йоси. По итогам матча аналогичный призы получили Стоун и Дженони. Канадцы взяли у швейцарцев реванш за прошлогоднее поражение (2:3), которое не позволило им выйти в финал турнира. Сборная Канады в пятый раз подряд стала участником полуфинала чемпионата мира.

В 2014 году на стадии ¼ финала канадские хоккеисты проиграли финнам (2:3). То поражение стало для родоначальников хоккея пятым кряду на данной стадии мировых первенств.

Обладатель трофея сложил полномочия

Чемпион мира двух последних лет сборная Швеции в четвертьфинале сенсационно проиграла команде Финляндии. Шведы привезли на турнир в Словакию 21 игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и 17 победителей мировых первенств различных лет. По всем позициям команда на бумаге выглядела сильней финнов, которые сделали ставку на хоккеистов из местного чемпионата, пригласив только двух представителей НХЛ. Несмотря на то, что большую часть времени финские хоккеисты владели преимуществом, в счете почти весь матч вела сборная Швеции.

На гол Нико Микколы в самом начале встречи точным броском через две минуты в большинстве ответил Йон Клингберг. В концовке периода шведы вышли вперед благодаря заброшенной шайбе Патрика Хёрнквиста, а в начале второй трети матча Элиас Петтерссон упрочил преимущество. К середине встречи финны отыгрались, когда броски удались Петтери Лидбому и Яни Хаканпяя, но на последней минуте периода Эрик Густафссон ответил своим точным щелчком. Сборная Финляндии проводила в зоне соперника почти весь заключительный игровой отрезок и, заменив вратаря шестым полевым хоккеистом, сравняла счет за полторы минуты до конца основного времени благодаря первому голу Анттилы на турнире.

В составе финской команды результат сделала тройка Маннинен — Каапо Какко — Харри Песонен. Маннинен, который на прошлой неделе перешел из хельсинкского «Йокерита» в уфимский «Салават Юлаев», отметился тремя результативными передачами и победной шайбой в овертайме. В четвертьфинале баллы за результативность не набрал лидер рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди европейских полевых игроков Какко. Однако 18-летний форвард завершил встречу с показателем полезности «+3».

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Проблемой шведов на протяжении всего турнира стало отсутствие игрового баланса, неудачные действия в обороне и ошибки вратарей. В двух из трех первых голах финской команды в четвертьфинале можно винить 37-летнего голкипера Хенрика Лундквиста, который, вероятно, провел свой последний матч за сборную Швеции. На данный момент шведские хоккеисты являются лидерами по количеству заброшенных шайб на турнире — 45 шайб. При этом во встречах с командами Чехии, Латвии, Швейцарии, России и Финляндии они пропустили 24 гола.

По ряду причин от участия в мировом первенстве отказались сильнейшие центральные нападающие сборной Швеции Никлас Бэкстрём, Мика Зибанежад и Вильям Карлссон.

Защитники команды с большим желанием поддерживали атаку, но далеко не всегда успевали в оборону и совершали простые ошибки. В отличие от двух предыдущих чемпионатов, нападающие очень медленно возвращались назад и игроков обороны не страховали.

Главный тренер шведской команды Рикард Грёнборг, возглавляющий сборную с 2015 года, покинет свой пост по окончании турнира, со следующего сезона он будет тренировать швейцарский клуб «Цюрих». Единственным светлым пятном в игре сборной Швеции на чемпионате мира стал Вильям Нюландер, который до начала полуфиналов продолжает лидировать в списке бомбардиров, набрав 18 (5+13) очков при лучшем показателе полезности на турнире «+16». 23-летний форвард побил рекорд команды Швеции по количеству набранных очков на одном первенстве, предыдущее достижение делили Нильс Нильссон (1962 год, 11+6) и Матс Ольберг (1975 год, 5+12). Также Нюландер превзошел результат Ольберга по числу результативных передач на одном турнире для шведских хоккеистов.

Чехи впервые за четыре года вышли в полуфинал

В вечернем матче в Братиславе сборная Чехии со счетом 5:1 обыграла команду Германии и впервые с 2015 года вышла в полуфинал мирового первенства. Тот турнир был для чехов домашним. Чешские хоккеисты не завоевывали медалей чемпионатов мира с 2012 года (бронза), а не побеждали с 2010-го.

Четвертьфинальный матч с немцами складывался для команды непросто. Чехи долго не могли распечатать ворота Филиппа Грубауэра, а после того, как бывший форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж открыл счет во второй половине второго периода, очень быстро пропустили. Сильно помог команде Чехии гол Якуба Ворачека на старте третьей 20-минутки. Хоккеисты, горячо поддерживаемые болельщиками в Словакии, поймали кураж и отправили в ворота немцев еще три безответные шайбы.

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Чешская команда, которая лидировала по эффективности бросков после группового этапа, снова показала блестящую реализацию моментов. Для того, чтобы забросить пять шайб, им потребовалось нанести 21 бросок.

Хоккей Чемпионат мира 2019 1/2 финала, 25.05.2019, 16:15 -:- Россия Финляндия

Полуфинальные пары определялись по рейтингу команд на групповом этапе. В нем сборная России заняла первое место, канадцы — второе, чехи — третье, а финские хоккеисты стали четвертыми.

В полуфинале подопечные Ильи Воробьева сыграют с командой Финляндии, а чехи сразятся с канадцами. Обе встречи пройдут в субботу в Братиславе. Матч с участием российской сборной начнется в 16:15 мск, а второй полуфинал — в 20:15 мск. Встреча за третье место и финал состоятся 26 мая.

Статистика

Лучшим бомбардиром турнира остался Нюландер — 18 (5+13) очков. Его ближайшими преследователями являются россиянин Никита Кучеров (6+10) и чех Якуб Ворачек (4+12). В списке снайперов шесть хоккеистов забросили по семь шайб — это россиянин Евгений Дадонов, американец Алекс Дебринкэт, чех Михал Фролик, швед Хёрнквист, а также канадцы Манта и Стоун.

Канадский вратарь Картер Харт, не игравший в четвертьфинале, лидирует по проценту отраженных бросков (96,43%) и среднему количеству пропущенных шайб (0,70) среди голкиперов, которые провели не менее трех матчей. Россиянин Андрей Василевский идет вторым по среднему количеству пропущенных шайб за игру (1,67). Он и его партнер по команде Александр Георгиев, а также швейцарец Рето Берра и чех Павел Францоуз являются лидерами по числу встреч «на ноль» (2).

По показателю полезности на первом месте располагается Нюландер («+16»). Вторую строчку делят чехи Доминик Симон, Ворачек и Коварж (по «+12»). Никита Гусев, а также два шведских хоккеиста — Александр Веннберг и Хёрнквист — имеют показатель полезности «+11».