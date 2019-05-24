«США показали, что русские не бессмертные». Что пишут о победе России
Реакция мировых СМИ и болельщиков на результат главного четвертьфинала чемпионата мира.
В Северной Америке поражение Кейна и компании осталось абсолютно незамеченным — лишь официальный сайт американской хоккейной федерации опубликовал краткий отчёт и прямую речь Джеффа Блэшилла. Все остальные крупные заокеанские СМИ проигнорировали этот четвертьфинал, за которым, впрочем, пристально следили в Европе.
«Стало понятно, что русские не являются бессмертными»
«Похоже, что новой встречи между шведами и россиянами на ЧМ-2019 не избежать. Это является наиболее вероятным сценарием в вечерних четвертьфиналах, где Швеция и Чехия являются большими фаворитами. Но какая драма была в матче Швейцария — Канада! Если бы швейцарцы выиграли, то одну полуфинальную пару мы бы уже знали, Россия играла бы со Швейцарией. Если немцы не обыграют чехов, то второй встречи с русскими нам не избежать, но победа сборной Германии представляется очень маловероятной.
Жаль, но похоже, что Грёнборг и «Тре Крунур» не получат никакой помощи на этом ЧМ. Я надеялся, что Соединённые Штаты смогут обыграть усыпанную звёздами Россию. И они могли. Американцы провели свой лучший матч на турнире, но этого было недостаточно. В любом случае, они показали, что русские не являются бессмертными, когда Штаты организовали погоню. Это была восьмая победа подряд для сборной России, все одержаны в основное время. Но так близко к потере очков россияне ещё не были, и мы убедились, что они не являются непобедимыми", — отмечает автор шведского издания Aftonbladet Матс Веннерхольм.
«Канада и Россия выиграли. Этот сценарий стал кошмаром для Швеции, потому что теперь “Тре Крунур” придётся играть либо против русских, либо против канадцев», — заявил коллега Веннерхольма по изданию Андреас Какк, не упомянув о том, что шведам для выхода в полуфинал ещё нужно победить сборную Финляндии.
«Это была битва, но фаворит турнира остался непобедимым. Участие русских в полуфинале гарантировал гол Михаила Григоренко, а США не смогли защитить свою прошлогоднюю бронзу. Но, в любом случае, это была битва», — отмечает чешский портал Blesk.
«Суперфаворит идёт дальше после небольшой дрожи»
«Россия выиграла восемь матчей подряд и вышла в полуфинал как лучшая сборная турнира. В концовке матча американцы доставили сопернику неприятности, но отыграться не смогли. Российской команде очень помогло хорошее начало, когда сначала Гусев, а затем Сергачёв забили голы в первом периоде», — констатирует финская Iltalehti.
«Триумфом российского хоккейного хора руководил Никита Гусев, который забил первый гол и ассистировал в двух последующих. Сборная России завладела лидерством в счёте уже на 67-й секунде, и в следующие несколько минут тоже претендовала на “музыку” у чужих ворот. Отличные шансы забить были у Григоренко и Анисимова, здорово выглядел и дуэт Гусева и Кучерова. Американцы проснулись только во втором периоде. После годичного перерыва сборная России снова вышла в четвёрку сильнейших», — пишет словацкое издание Sport. sk.
«Россия нокаутировала США, а
«Поражение сборной США означает, что в очередной раз команда осталась без медалей. ЧМ-2017 — пятое место, Олимпиада-2018 — седьмое, ЧМ-2018 — бронза, ЧМ-2019 — седьмое. Пожалуйста, можно ли убрать эти ужасные игровые свитера? Не знаю, как можно испортить
«Штаты вылетели? Спасибо, Россия!»
Болельщики на популярном форуме Hf Boards отмечали высокое качество хоккея и поздравляли сборную России с выходом в полуфинал.
«Хорошая, чистая игра обеих команд. Без грязи и провокаций, без травм. Скажем спасибо обеим командам за хороший, чистый матч», — отметил болельщик с ником BlitzSnipe.
«Удивительный хоккей! Мастерство и скорость. Вау!», — восторгается Matte99. «Неспособность России вынести шайбу подальше стоила им всех трёх пропущенных шайб», — отмечает Firsov 99.
«США вылетели? Прекрасно. Спасибо тебе, Россия!», — резюмировал болельщик из Берлина с ником Lauro.
Максим Замятин
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|Илья Воробьев
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский
|Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
|1-й период
|01:07
|Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
|Джонни Годро
|14:18
|15:47
|Михаил Сергачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро)
|22:22
|27:35
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|41:31
|Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
|Ноа Хэнифин (Д. Хьюз)
|45:53
|47:02
|Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз)
|57:10
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
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- Нереализованный буллит
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