«США показали, что русские не бессмертные». Что пишут о победе России

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
1/2 финала
25.05 не начался Россия
Финляндия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Чехия
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37389945/
24 мая 2019, 10:44 | Чемпионат.com

«США показали, что русские не бессмертные». Что пишут о победе России

Реакция мировых СМИ и болельщиков на результат главного четвертьфинала чемпионата мира.

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В Северной Америке поражение Кейна и компании осталось абсолютно незамеченным — лишь официальный сайт американской хоккейной федерации опубликовал краткий отчёт и прямую речь Джеффа Блэшилла. Все остальные крупные заокеанские СМИ проигнорировали этот четвертьфинал, за которым, впрочем, пристально следили в Европе.

«Стало понятно, что русские не являются бессмертными»

«Похоже, что новой встречи между шведами и россиянами на ЧМ-2019 не избежать. Это является наиболее вероятным сценарием в вечерних четвертьфиналах, где Швеция и Чехия являются большими фаворитами. Но какая драма была в матче Швейцария — Канада! Если бы швейцарцы выиграли, то одну полуфинальную пару мы бы уже знали, Россия играла бы со Швейцарией. Если немцы не обыграют чехов, то второй встречи с русскими нам не избежать, но победа сборной Германии представляется очень маловероятной.

Жаль, но похоже, что Грёнборг и «Тре Крунур» не получат никакой помощи на этом ЧМ. Я надеялся, что Соединённые Штаты смогут обыграть усыпанную звёздами Россию. И они могли. Американцы провели свой лучший матч на турнире, но этого было недостаточно. В любом случае, они показали, что русские не являются бессмертными, когда Штаты организовали погоню. Это была восьмая победа подряд для сборной России, все одержаны в основное время. Но так близко к потере очков россияне ещё не были, и мы убедились, что они не являются непобедимыми", — отмечает автор шведского издания Aftonbladet Матс Веннерхольм.

«Канада и Россия выиграли. Этот сценарий стал кошмаром для Швеции, потому что теперь “Тре Крунур” придётся играть либо против русских, либо против канадцев», — заявил коллега Веннерхольма по изданию Андреас Какк, не упомянув о том, что шведам для выхода в полуфинал ещё нужно победить сборную Финляндии.

«Это была битва, но фаворит турнира остался непобедимым. Участие русских в полуфинале гарантировал гол Михаила Григоренко, а США не смогли защитить свою прошлогоднюю бронзу. Но, в любом случае, это была битва», — отмечает чешский портал Blesk.

«Суперфаворит идёт дальше после небольшой дрожи»

«Россия выиграла восемь матчей подряд и вышла в полуфинал как лучшая сборная турнира. В концовке матча американцы доставили сопернику неприятности, но отыграться не смогли. Российской команде очень помогло хорошее начало, когда сначала Гусев, а затем Сергачёв забили голы в первом периоде», — констатирует финская Iltalehti.

«Триумфом российского хоккейного хора руководил Никита Гусев, который забил первый гол и ассистировал в двух последующих. Сборная России завладела лидерством в счёте уже на 67-й секунде, и в следующие несколько минут тоже претендовала на “музыку” у чужих ворот. Отличные шансы забить были у Григоренко и Анисимова, здорово выглядел и дуэт Гусева и Кучерова. Американцы проснулись только во втором периоде. После годичного перерыва сборная России снова вышла в четвёрку сильнейших», — пишет словацкое издание Sport. sk.

«Россия нокаутировала США, а топ-дуэт Кучерова и Гусева продолжает “доставлять”. Российская команда по-настоящему впечатляет на этом чемпионате мира, а за очередной победой снова стоял упомянутый дуэт», — восхищается Маттиас Перссон из Hockeynews.se.

«Поражение сборной США означает, что в очередной раз команда осталась без медалей. ЧМ-2017 — пятое место, Олимпиада-2018 — седьмое, ЧМ-2018 — бронза, ЧМ-2019 — седьмое. Пожалуйста, можно ли убрать эти ужасные игровые свитера? Не знаю, как можно испортить звёздно-полосатую тему, но авторам данного дизайна это удалось», — нашёл причину поражения ведущий KSE Radio из Денвера Алекс Райаниеми.

«Штаты вылетели? Спасибо, Россия!»

Болельщики на популярном форуме Hf Boards отмечали высокое качество хоккея и поздравляли сборную России с выходом в полуфинал.

«Хорошая, чистая игра обеих команд. Без грязи и провокаций, без травм. Скажем спасибо обеим командам за хороший, чистый матч», — отметил болельщик с ником BlitzSnipe.

«Удивительный хоккей! Мастерство и скорость. Вау!», — восторгается Matte99. «Неспособность России вынести шайбу подальше стоила им всех трёх пропущенных шайб», — отмечает Firsov 99.

«США вылетели? Прекрасно. Спасибо тебе, Россия!», — резюмировал болельщик из Берлина с ником Lauro.

Максим Замятин
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23 Мая, 17:15 Зрители 9085 Плей-офф: 1/4 финала "Словнафт-Арена"
Россия 4:3
(2:0, 0:1, 2:2)
США
Главные тренеры
Илья Воробьев Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
1-й период
01:07 Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
Джонни Годро 14:18
15:47 Михаил Сергачев (Н. Гусев)
2-й период
Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро) 22:22
27:35 Евгений Кузнецов
3-й период
41:31 Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
Ноа Хэнифин (Д. Хьюз) 45:53
47:02 Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз) 57:10
Статистика
2 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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