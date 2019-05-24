Карандин: При челлендже Воробьева арбитры ИИХФ дали мастер-класс
Легендарный арбитр, почётный
вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о работе судей четвертьфинального матча ЧМ-2019 между Россией и США (4:3).
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«Очень хорошая, профессиональная работа. Пожалуй, был только один сомнительный момент — когда в концовке американцам свистнули офсайд.
Челлендж Воробьёва при голе Дебринкэта? Всё было сделано правильно, наши тренеры использовали шанс зацепиться за ситуацию и в решающие секунды сбить соперника с ритма. В
Да, формально американец находился в зоне ворот Василевского, можно сказать, обволакивал её и даже контактировал с голкипером клюшкой. Но все эти контакты были под прессингом наших защитников и, в
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