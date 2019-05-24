Карандин: При челлендже Воробьева арбитры ИИХФ дали мастер-класс

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«Очень хорошая, профессиональная работа. Пожалуй, был только один сомнительный момент — когда в концовке американцам свистнули офсайд.

Челлендж Воробьёва при голе Дебринкэта? Всё было сделано правильно, наши тренеры использовали шанс зацепиться за ситуацию и в решающие секунды сбить соперника с ритма. В плей-офф КХЛ в сериях ЦСКА — СКА и «Авангард» — «Салават Юлаев» мы видели аналогичные голы — с участием Белова и, если не ошибаюсь, Кемппайнена, они каждый раз отменялись. Но я все последние недели не случайно говорил, что в ИИХФ такие ситуации будут трактовать глубже, чем в КХЛ.