Чемпионат мира по хоккею-2023 примет Санкт-Петербург

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Презентация российской заявки состоялась накануне. На ней президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк напомнил присутствующим, что Россия семь раз принимала мировое хоккейное первенство и всегда обеспечивала высочайший уровень организации и безопасности для участников и болельщиков. Сильной стороной заявки Петербурга стал проект по строительству нового дворца недалеко от станции метро «Парк Победы». Стадион будет вмещать порядка 21,5−23 тысяч человек. Второй ареной чемпионата станет нынешний домашний стадион СКА вместимостью 12300 зрителей. Отметим, что выборы проходили на безальтернативной основе. Напомним, что в предыдущий раз Россия принимала ЧМ по хоккею в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге.