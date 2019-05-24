Кожевников: В полуфинале с финнами сборной России нужно избежать контратак

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«Задачу выполнили — выиграли. Молодцы. Но сейчас уже нужно думать о новом сопернике, сборной Финляндии — хотя для нас совершенно неважно, кто это будет. Наша сборная в целом вчера порадовала, хотя и были некоторые тревожные моменты, когда, к примеру, пропускали контратаки соперника. Если подобных ошибок в игре с финнами не будет, все получится намного легче и не будет такой напряженной концовки, как в игре с американцами», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.