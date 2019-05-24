Врана: Если Ржига так решил, то я ничего не могу с этим сделать
Нападающий сборной Чехии и «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана прокомментировал вывод из состава национальной команды на четвертьфинал с командой Германии (5:1).
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В чешских СМИ фигурировала версия о произошедшем скандале между Враной и тренерским штабом, а также целым рядом игроков команды.
«Если команда победила, значит всё нормально. Я стараюсь держать себя в тонусе, чтобы всегда быть готовым играть. Если
Как я пережил произошедшее? Я нахожусь здесь, чтобы работать на команду. Я приехал в Словакию по одной причине — добиться успеха. Если тренер (Милош Ржига. — Прим. «Чемпионата») вот так решил, то я ничего не могу с этим поделать. Всё, что я могу, это продолжать тренироваться и сосредоточиться на том, чтобы получить ещё один шанс, — приводит слова Враны iSport.cz.
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