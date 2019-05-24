Известны сочетания звеньев сборной России перед полуфиналом ЧМ-2019 с Финляндией
Стали известны сочетания звеньев сборной России на дневной тренировке, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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Завтра, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Финляндии. Начало — в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую
Вратари: Георгиев, Василевский;.
«Белые»: Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;.
«Синие»: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;.
«Красные»: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;.
«Жёлтые»: Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.
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