Известны сочетания звеньев сборной России перед полуфиналом ЧМ-2019 с Финляндией

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Завтра, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Финляндии. Начало — в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Состав на раскатку не претерпел изменений по сравнению с прошлой тренировкой.

Вратари: Георгиев, Василевский;.

«Белые»: Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;.

«Синие»: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;.

«Красные»: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;.

«Жёлтые»: Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.