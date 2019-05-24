Они испортили нам домашнюю Олимпиаду и чемпионат мира. Как Финляндия выбивала Россию из плей-офф

25 мая, в субботу, в Братиславе состоятся полуфиналы чемпионата мира. Сборная России встретится с Финляндией и попробует впервые за четыре года выйти в финал мирового первенства. Накануне матча вспоминаем, как скандинавская команда выбивала «Красную машину» в самые ответственные моменты.

Олимпийские игры-2006, полуфинал, 4:0

После героической победы над страшной Канадой в четвертьфинале вся Россия была уверена, что хоккейное золото Турина будет у нее в кармане. Однако путь к финалу заградили грозные финны. В полуфинале команда Владимира Крикунова ничего не смогла поделать, нанеся за матч всего 21 бросок по воротам соперника и пропустив четыре безответные шайбы. Койву и Селянне взяли убедительный реванш за Нагано. Капитан той сборной России Алексей Ковалев позже признавался, что очень хотел бы переиграть встречу с Суоми. Тот турнир запомнился серьезным конфликтом Крикунова и «АК-27», многие до сих пор уверены, что именно он стал причиной поражения в полуфинале.

— В Турин мы повезли звезду из НХЛ, которая перед Играми зажигала сердца глаголом, а во время турнира начала жечь горло напитками, — говорил позже Владимир Васильевич.

Финляндия в итоге так и не добралась до золото, уступив в скандинавском дерби Швеции в крайне упорной борьбе. Россия проиграла матч за третье место Чехии.

Чемпионат мира 2007, полуфинал, 1:2 ОТ

Через год сборная России вновь проиграла Финляндии на стадии полуфинала. Теперь уже на домашнем льду. Команда Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина, которые только пришли работать в сборную, великолепно прошла групповой этап, уничтожила чехов в четвертьфинале, но споткнулась на финнах. Россияне вышли вперед на 8-й минуте усилиями Евгения Малкина. Но вскоре пропустили обидный гол, играя в большинстве. Второй и третий периоды прошли без заброшенных шайб, по ходу встречи еще получил травму Петр Счастливый. Как и в 2006-м, героем матча с русскими стал Койву, но только не Саку, а его младший брат Микко, забивший курьезный гол в овертайме. Александр Еременко, защищавший ворота сборной России, много лет спустя признавался, что пропущенная шайба от Койву в овертайме до сих пор ему снится.

— Ошибка была страшная, некоторые люди после этого вообще заканчивают. Ну как не снится? Конечно, снится, — говорил голкипер в интервью «Р-Спорту».

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Чемпионат мира 2011, полуфинал, 3:0

8 лет назад здесь же, в Братиславе, Россия и Финляндия встречались в полуфинале. Тогда «Красной машине» не удалось дойти до финала. По броскам с финнами было примерное равенство, но вот по голам — чистая победа скандинавов. В этой встрече был забит легендарный гол, который до сих пор пытаются повторить хоккеисты. Молодой Микаэль Гранлунд, находясь за воротами Константина Барулина, подхватил шайбу крюком клюшки, пронес ее на скорости несколько метров и положил под перекладину в сетку. Эта шайба стала победной для сборной Финляндии. Позже в Стране Суоми даже выпустили марки с изображением этого момента, а в мировую историю хоккея вошел гол Гранлунд. Финны тот чемпионат мира выиграли, а Россия осталась без медалей. Этот турнир стал последним в карьере Вячеслава Быкова в сборной России.

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Олимпийские игры 2014, четвертьфинал, 3:1

От Игр в Сочи вся Россия ждала золота. Тем более команда подобралась суперсильная: в самом расцвете сил были Овечкин, Ковальчук и Малкин — хоккейные звезды мирового уровня. Но система Зинэтулы Билялетдинова еще на групповом этапе начала давать сбои, а закончилось все грандиозным фиаско в четвертьфинале. В матче с финнами надежда прожила всего 87 секунд — именно столько времени прошло от гола Ковальчука до шайбы Аалтонена.

Гол Ильи так и стал единственным в том матче в ворота неподражаемого Раска. После ошибки Войнова вывел вперед Суоми вечно молодой Селянне, а точку в матче поставил Гранлунд. Финны в итоге выиграли серебро, а Олимпиада в Сочи стала последним турниром, на котором работал Билялетдинов в качестве наставника сборной России.

Чемпионат мира 2016, полуфинал, 3:1

На последнем домашнем чемпионате мира сборная России не смогла добраться до золота, проиграв в полуфинале Финляндии. У Олега Знарка в Москве была сильная команда с четырьмя сыгранными парами обороны, тремя клубными тройками нападения и двумя цельными пятерками. Сергей Широков открыл счет на 3-й минуте встречи, однако потом Ахо сделал дубль в большинстве, еще одну шайбу в равных составах забросил Йокинен. Сборная России отдала сопернику второй период и не смогла вернуться в игру. В третьем отрезке встречи Знарок перетасовал звенья, у хозяев был отличный шанс в большинстве, но Дацюк не попал в пустой угол. Травму по ходу игры получил Телегин, корчась, Иван покинул лед. В оставшееся время финны выстояли в обороне и вышли в финал. В матче за третье место россияне обыграли США со счетом 7:2 и взяли бронзовые медали.

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