Быков считает, что у сборной России не возникнет проблем в полуфинале ЧМ с финнами
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Сборная России по хоккею не испытает трудностей в полуфинальном матче чемпионата мира с финнами. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
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Сборная России встретится с командой Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. В четверг российские хоккеисты в четвертьфинале обыграли сборную США со счетом 4:3, финны оказались сильней шведов в овертайме — 5:4.
«Нужно просто быть собранными, внимательными и дисциплинированными, — сказал Быков. — Финская сборная нам известна, это хоккеисты, которые играют только в своем чемпионате, хотя это талантливая, быстрая команда со своим характером. Я не думаю, что при нашей игре у сборной России могут быть
«Финны забивают в конце, потому что стараются догнать
Полуфинальный матч Россия — Финляндия пройдет 25 мая в Братиславе, начало — 16:15 мск.
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