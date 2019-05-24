50 лучших финнов отказались от сборной, а она все равно в полуфинале. С кем играть России

Без игроков НХЛ

На чемпионате мира не полагается выписывать отдельные призы в номинациях «открытие» или «сюрприз». По нашей версии финны уже владеют ими виртуально, но вполне заслуженно. Именно выступление наших северных соседей можно назвать главной сенсацией турнира. Пару недель назад считалось, что для команды Юкки Ялонена выход в четвертьфинал станет потолком. Оснований для столь категоричного предположения было предостаточно.

Позднее как никогда начало турнира позволило командам серьезно усилиться игроками из НХЛ. Даже к немцам подъехала суперзвезда в лице Драйзайтля, австрийцы дождались младшего Раффля, французы — юного Тексье, норвежцы — Мартинсена. У финнов оказалось всего два человека, которые в регулярном чемпионате выходили на лед в матчах НХЛ — 19-летний защитник Йокихарью и 23-летний нападающий Ламмикко. При этом оба в примерно равно пропорции поделили свой сезон на выступление в НХЛ и АХЛ. О их скоромной роли в нынешней сборной Финляндии говорят убедительные факты. Йокихарью имеет самое маленькое игровое время среди игроков обороны. Ламмикко из-за проблем со здоровьем провел всего пять матчей и не набрал ни одного очка. В то время как даже третий вратарь команды Олкинуора отметился голевым пасом во встрече с британцами.

Стихийное бедствие

Негласный бойкот национальной команды, руководства финской федерации и главного тренера Юкки Ялонена достиг масштабов стихийного бедствия. Представьте себе, если бы российская сборная отправилась на чемпионат мира без 50 сильнейших игроков. Стало плохо? Возвращаемся из мрачных фантазий в светлую для нас реальность. В ней попадавший в запас игрок типа Капризова считался бы у предстоящего соперника по полуфиналу главной звездой.

Половину команды составляют представители финского чемпионата — котирующегося в Европе на четвертом-пятых местах. Впервые в своей карьере отправился на столь солидный турнир даже 36-летний (!) капитан «Таппары» Куусела, который несколько сезонов назад промелькнул без особого шума в «Амуре».

Основной вратарь Ланкинен выступает в АХЛ и не считается большом талантом. Несколько хоккеистов играли в Швейцарии, совсем немного — в КХЛ. Эта «банда», набранная чуть ли не по объявлению, рвет и мечет в Словакии. В группе была победы над Канадой и хозяевами, проигрыш американцам лишь в овертайме и упущенная в последней встрече с немцами первая позиция. Кто знает, как бы справились финны со сборной Швейцарией в четвертьфинале. Назвать их фаворитом точно было бы нельзя. Попадание на шведов оказалось к лучшему. Продолжение борьбы за медали для сборной Финляндии и конкретно победа над роскошно укомплектованными «Тре Крунур» все равно воспринимаются почти как сказка.

Какко спасти финнов не сможет

Чем же опасен наш соперник? Системностью и слаженной командной игрой. Ялонен не всегда находит общий язык со звездами, как это получалось, например, у его однофамильца Кари и Эркки Вестерлунда. Ему по душе больше честные работяги, беспрекословно слушающие тренера и не задающие лишних вопросов. Отсутствие в составе заметных фигур из НХЛ и КХЛ в какой-то мере пошло Ялонену на пользу. Его команда очень управляемая, не рассыпается под давлением и выполняет установку, как стойкий оловянный солдатик распоряжение от вышестоящего командования. Компактные действия всей пятерки, хорошие скорости, жесткость — все эти черты присущи финским командам на протяжении последних лет 15.

Ярких индивидуальностей в нынешней команде почти нет. Юный нападающий Какко был очень хорош в первых матчах. Нет сомнений, что растет новая звезда. Он может решить какой-то эпизод, но в одиночку вывезти команду еще не готов. Ему в феврале исполнилось всего лишь 18.

Какко потенциально первый-второй номер ближайшего драфта НХЛ. В то же время уделять ему особое внимание было бы ошибкой. Финны в первую очередь сильны командными действиями. Неожиданно в лучшие бомбардиры сборной выбился 27-летний новичок «Салавата» Маннинен. О том, как он проявит себя в Уфе миниатюрный центр, можно спорить. Даже по меркам КХЛ этот малыш ростом всего 170 сантиметров не тянет на большую звезду. В Словакии Маннинен играет очень результативно.

Россия на голову сильнее

На заключительном этапе Евротура незадолго до старта чемпионата мира финны убедительно доказали сборной России, что с ними нужно считаться, победив 3:1. С того матча многое изменилось. За исключением того, что с командой Ялонена надо считаться. Стопроцентная самоотдача всех полевых хоккеистов и надежная игра Василевского — этих компонентов должно быть достаточно для победы. Минимальная потеря концентрации, небольшие ошибки, отсутствие должного настроя со стороны россиян могут подарить сопернику надежду и уровнять шансы. Сложно поверить, что финской команде удастся во второй раз за три дня прыгнуть выше головы. Главное — не дать для этого повода. При всем уважении к оппоненту сборная России на голову сильнее, поэтому для нее поражение в полуфинале станет провалом вселенского масштаба.