Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией на ЧМ-2019
Основным голкипером сборной России на полуфинал чемпионата мира с командой Финляндии будет Андрей Василевский, сообщил главный тренер команды Илья Воробьёв.
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Игра состоится завтра, 25 мая, начало — в 16:15 мск.
«Василевский сыграет в матче с Финляндией», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Василевский на нынешнем чемпионате мира стал рекордсменом сборной России по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. В матче с чехами (3:0) он записал на свой счёт пятый
В следующей игре на турнире с Италией (10:0) Андрей вновь отыграл на ноль. В матче с Латвией Андрей пропустил одну шайбу, в игре со Швецией Василевский не справился с четырьмя бросками, в четвертьфинале с США Василевский капитулировал трижды.
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