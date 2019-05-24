Плющев: Игра сборной России по хоккею в третьих периодах на чемпионате мира озадачивает
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил опасение по поводу действий игроков национальной команды в третьих периодах матчей на чемпионате мира. Об этом сам специалист сообщил по телефону в разговоре с корреспондентом ТАСС.
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В четверг сборная России вышла в полуфинал турнира, обыграв американцев со счетом 4:3. В полуфинале команда под руководством главного тренера Ильи Воробьева встретится со сборной Финляндии, которая в четвертьфинале переиграла шведов (5:4 ОТ).
«Команды, которые вышли в полуфинал, естественно, ставят перед собой высокие задачи — и финны, и мы будем рассчитывать только на победу, — сказал Плющев. — Ставка очень велика! Кто выигрывает, получит как минимум серебро, кто проигрывает — будет бороться за бронзу. Игра будет очень непростая!».
Вместе с тем заслуженный тренер России высказался по поводу игры национальной команды в обороне в третьих периодах. Россияне в восьми играх на чемпионате мира в заключительных двадцатиминутках забросили десять шайб, пропустив при этом семь раз. Финны в аналогичных отрезках при девяти заброшенных шайбах позволили отличиться соперникам всего два раза.
«Это озадачивает, но в первую очередь это должно беспокоить тренеров. Если есть
Шансы на победу.
По мнению бывшего главного тренера национальной команды, перед матчем между россиянами и финнами не стоит говорить о равенстве или неравенстве шансов на победу. «У тех команд, которые выходят в
Специалист сказал, что ждет практически равной игры. «Будем рассчитывать на то, что [Андрей] Василевский сыграет так же, как в предыдущем матче, а связка [Никиты] Кучерова с [Никитой] Гусевым заработает. Но финны тоже
Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Финляндии состоится 25 мая, начало игры — 16:15 мск. Во втором полуфинале встретятся команды Канады и Чехии.
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