Плющев: Игра сборной России по хоккею в третьих периодах на чемпионате мира озадачивает

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
1/2 финала
25.05 не начался Россия
Финляндия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Чехия
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37398569/
24 мая 2019, 17:01 | ТАСС

Плющев: Игра сборной России по хоккею в третьих периодах на чемпионате мира озадачивает

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил опасение по поводу действий игроков национальной команды в третьих периодах матчей на чемпионате мира. Об этом сам специалист сообщил по телефону в разговоре с корреспондентом ТАСС.

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В четверг сборная России вышла в полуфинал турнира, обыграв американцев со счетом 4:3. В полуфинале команда под руководством главного тренера Ильи Воробьева встретится со сборной Финляндии, которая в четвертьфинале переиграла шведов (5:4 ОТ).
«Команды, которые вышли в полуфинал, естественно, ставят перед собой высокие задачи — и финны, и мы будем рассчитывать только на победу, — сказал Плющев. — Ставка очень велика! Кто выигрывает, получит как минимум серебро, кто проигрывает — будет бороться за бронзу. Игра будет очень непростая!».

Вместе с тем заслуженный тренер России высказался по поводу игры национальной команды в обороне в третьих периодах. Россияне в восьми играх на чемпионате мира в заключительных двадцатиминутках забросили десять шайб, пропустив при этом семь раз. Финны в аналогичных отрезках при девяти заброшенных шайбах позволили отличиться соперникам всего два раза.

«Это озадачивает, но в первую очередь это должно беспокоить тренеров. Если есть какие-то моменты в игре, которых можно избежать, — выводы будут сделаны. Но я бы не стал говорить, что это как-то повлияет на расстановку сил в матче», — отметил специалист.

Шансы на победу.

По мнению бывшего главного тренера национальной команды, перед матчем между россиянами и финнами не стоит говорить о равенстве или неравенстве шансов на победу. «У тех команд, которые выходят в плей-офф, шансы 50 на 50, — отметил Плющев. — Игра может сложиться по-разному, например, шведы играли с финнами, выигрывали матч, но проиграли, пропустив в конце основного времени и в овертайме. То же самое со швейцарцами — кто мог подумать, что они окажут такое жесткое сопротивление канадцам?».

Специалист сказал, что ждет практически равной игры. «Будем рассчитывать на то, что [Андрей] Василевский сыграет так же, как в предыдущем матче, а связка [Никиты] Кучерова с [Никитой] Гусевым заработает. Но финны тоже что-то противопоставят, поэтому шансы у команд совершенно равные», — резюмировал Плющев.

Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Финляндии состоится 25 мая, начало игры — 16:15 мск. Во втором полуфинале встретятся команды Канады и Чехии.
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