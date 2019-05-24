Воробьев: Финские хоккеисты по своей игре на ЧМ похожи на отлаженный механизм

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Матч между сборными России и Финляндии начнется в субботу в 16:15 мск. В четвертьфинале россияне обыграли американцев (4:3), а финны — шведов в овертайме (5:4). Сборной России в полуфинале могли попасться шведы, с которыми российские хоккеисты встречались на групповом этапе (7:4).

«Мы думали о том, что трудно играть с одним и тем же соперником два раза. Но надо посмотреть, кого финны обыграли на этом чемпионате мира. Команда уже давно сидит на сборах, там хорошо отлаженный механизм, поэтому она обыграла американцев, канадцев и шведов», — сказал Воробьев.