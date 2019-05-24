Ковальчук: Российские хоккеисты хотят выиграть у финнов, с которыми у них давние счеты

Матч между сборными России и Финляндии начнется в субботу в 16:15 мск. В последний раз в полуфинале обе команды играли друг с другом на турнире 2016 года в Москве, когда победили финны. Россияне же в последний раз обыгрывали финнов на чемпионатах мира в финале турнира 2014 года в Минске.

«Неважно, с кем играть, это полуфинал чемпионата мира, остались четыре достойные команды, у нас с финнами давние счеты. Мы с ними играли на девяти чемпионатах мира, не раз проигрывали, поэтому с ними надо сделать правильные выводы. Это молодая команда, там практически все ребята из Континентальной хоккейной лиги, наши тренеры их прекрасно знают», — сказал Ковальчук.

«Финны нам много попортили крови, не самый простой для нас соперник. Но мы завтра будем ломать эту традицию. Нужно оставить все в прошлом и жить настоящим. Очень хорошая команда, но нам надо сыграть в свой хоккей и все будет в порядке», — добавил он. На чемпионате мира 2011 года в Словакии финны в полуфинале обыграли россиян со счетом 3:0.

«Все матчи, кроме игры 2011 года, мы изучили. Мы должны играть в свою игру, они наверняка применят «капканы», откаты, в обороне играют плотно, все шайбы принимают на себя, играют от обороны, хорошо используют контратаки. Если есть возможность, то они хорошо лезут на ворота, на «пятачок», — добавил капитан команды.