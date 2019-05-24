«В душе посмеялись над словами американской журналистки». Россия готовится к полуфиналу ЧМ
Илья Воробьев назвал нашего соперника «финскими часами».
В пятницу сборная России провела тренировку накануне полуфинала. Началась она в 15:00 по местному времени — ровно за сутки до матча с финнами. По сравнению с групповым этапом и четвертьфиналами время начала игр передвинули на час раньше. Все для того, чтобы у финалистов было чуть больше времени на подготовку. Трудно сказать, что мешает ИИХФ выкроить один полноценный день отдыха для подготовки к финалу, но мы вынуждены мириться с тем, что полуфинал и финал проводятся в
Как и перед четвертьфиналом со Швецией, тренировка российской команды проходила по желанию. Чуть раньше с нее снова ушли Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, но на этот раз к ним присоединился Иван Телегин. На этот раз подобный маневр отдельных игроков уже не воспринимался как саботаж или намек на травмы. Что до тренировки, то она уложилась в полчаса, и не предполагала отработки большинства, меньшинства или
«Посмотрите кого обыграли финны! У них отлаженный механизм, как часы»
Илья Воробьев в качестве тренера сборной России еще не встречался с финнами, зато на Евротуре одержал три победы в четырех матчах. Любопытно, что единственное поражение он потерпел в Брно накануне чемпионата мира, когда составы были максимально приближены к братиславским.
— Сегодня было достаточно короткое занятие. С чем это связано?
— Оно такое же было и перед шведами. Это была тренировка по желанию.
— Кузнецов, Овечкин и Телегин ушли раньше остальных. С чем это связано?
— Они тренируются профессионально,
— Обрадовались, что сыграете с финнами?
— Почему?
— Считается, что одного соперника на одном турнире выиграть сложнее.
—
— В 2011 году здесь же в Братиславе сборная России проиграла Финляндии в полуфинале. Изучали тот матч?
— Конечно, нет.
— Состав России и Финляндии почти не изменились с матча в Брно на Евротуре.
— Мы изучаем все, кроме матча 2011 года.
— Матч в Брно помимо поражения запомнился нервным поведением Никиты Кучерова. Как это избежать?
— Мы должны играть в свою игру, не реагировать. Будут капканы, финны будут откатываться, ловить все на себя и бежать в контратаку.
— Какая из команд, с которой вы встречались на групповом этапе, ближе всего к финнам?
— Финляндия — это отдельная тема.
—
— У нас не та команда, чтобы против
— Будете ли против самого габаритного финского форварда Анттилы, который забил шведам четвертый гол, выпускать Задорова?
— Мы прекрасно знаем Анттилу по КХЛ, он прет на ворота, но специально выпускать под него Задорова мы не планируем. Он, конечно, вчера забил, но…
— Можно сказать, что самый психологически сложный рубеж, пройдя сборную США, вы уже прошли? Вылет в четвертьфинале был бы провалом.
— Вы знаете… Каждый рубеж он сложен. Наверное, важно было пройти американцев, но следующий этап не менее важен.
— У финнов почти нет игроков из НХЛ. Это
— Я повторюсь, что они два месяца сидят на сборах. Финские часы.
— То есть игроки из КХЛ не уступают игрока из НХЛ?
— Дело не в этом, а в том, во что финны играют. Они действуют от обороны и пользуются контратаками, лезут на пятак.
— Вы это говорите к тому, что против американцев было играть проще, которые и сами играли, и вам играть давали?
— Я это говорю к тому, что надо хорошо подготовиться.
— Тема дня — чемпионат мира в
— Отлично! Прекрасная новость. Я знаю, сколько труда туда вложили, на сколько мест будет этот стадион. Фантастика! Надеюсь, что это даст толчок в развитии хоккею в России и за рубежом.
— Мечтаете возглавлять сборную России на домашнем чемпионате мира?
— Давайте этот переживем.
— Как отреагировали на слова американской журналистки об абсурдной тактики сборной России. Говорит, вы слишком много бегаете.
— Прочитали и проехали дальше.
— Ну вы хотя посмеялись?
— В душе, разве что.
«Финны много нервов нам попортили, но надо оставить все в прошлом».
Илья Ковальчук знает о финнах столько, как никто другой. Он провел против Суоми немало знаковых матчей, и потерпел со сборной России несколько драматичных поражений. Чего только стоит вылет с домашней Олимпиады на стадии четвертьфинала.
— Какие мысли перед полуфиналом?
— Пока никаких, готовимся. Сегодня легко потренировались, надо восстановиться после вчерашнего матча. Мы играли с финнами перед ЧМ, мы проиграли, так что нужно сделать правильный выводы. Финляндия — молодая команда, практически все ребята из КХЛ. Наши тренеры их прекрасно знают, так что расскажут что делать.
— Какие матчи с финнами помните?
— Финны много нервов нам попортили, не самый простой для нас соперник, но мы будем ломать. Надо оставить все в прошлом и жить настоящим. Нам надо играть в свой хоккей.
— Проще играть с системным соперником, у которого не самый высокий уровень мастерства, или играть с американцами, которые от атаки действуют?
— Я бы не сказал, что американцы вчера от атаки действовали. Даже когда проигрывали в две шайбы по ходу игры, ждали нас на красной линии пока мы ошибку допустим. Неважно с кем играть, это уже полуфинал чемпионат мира. С финнами у нас давние счеты.
—
— Намного больше чем здесь.
— Вам бы хотелось сыграть на ЧМ-2023?
— Посмотрим. Мне будет уже 40 лет. Я люблю хоккей, люблю тренироваться, но не уверен, что настолько.
— Вам есть кого выделить в составе сборной Финляндии?
— Молодой парень, который сейчас будет
— В матче с американцами у вас не заладилось с бросками в створ. Что такое?
— Хорошо, что с американцами они уже появились. Это первый шажочек к той цели, которую я перед собой ставлю.
— Накручиваете себя?
— Нет, зачем мне это?
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