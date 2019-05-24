«В душе посмеялись над словами американской журналистки». Россия готовится к полуфиналу ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
1/2 финала
25.05 не начался Россия
Финляндия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Чехия
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37399355/
24 мая 2019, 18:16 | Sport24

«В душе посмеялись над словами американской журналистки». Россия готовится к полуфиналу ЧМ

Илья Воробьев назвал нашего соперника «финскими часами».

В пятницу сборная России провела тренировку накануне полуфинала. Началась она в 15:00 по местному времени — ровно за сутки до матча с финнами. По сравнению с групповым этапом и четвертьфиналами время начала игр передвинули на час раньше. Все для того, чтобы у финалистов было чуть больше времени на подготовку. Трудно сказать, что мешает ИИХФ выкроить один полноценный день отдыха для подготовки к финалу, но мы вынуждены мириться с тем, что полуфинал и финал проводятся в экспресс-режиме. На качестве хоккея это скажется точно не лучшим образом.

Как и перед четвертьфиналом со Швецией, тренировка российской команды проходила по желанию. Чуть раньше с нее снова ушли Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, но на этот раз к ним присоединился Иван Телегин. На этот раз подобный маневр отдельных игроков уже не воспринимался как саботаж или намек на травмы. Что до тренировки, то она уложилась в полчаса, и не предполагала отработки большинства, меньшинства или каких-либо сложных схем. Кажется, тренерский штаб сборной России после группового этапа работает по принципу «как бы чего не испортить».

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«Посмотрите кого обыграли финны! У них отлаженный механизм, как часы»

Илья Воробьев в качестве тренера сборной России еще не встречался с финнами, зато на Евротуре одержал три победы в четырех матчах. Любопытно, что единственное поражение он потерпел в Брно накануне чемпионата мира, когда составы были максимально приближены к братиславским.

— Сегодня было достаточно короткое занятие. С чем это связано?

— Оно такое же было и перед шведами. Это была тренировка по желанию.

— Кузнецов, Овечкин и Телегин ушли раньше остальных. С чем это связано?

— Они тренируются профессионально, по-своему.

— Обрадовались, что сыграете с финнами?

— Почему?

— Считается, что одного соперника на одном турнире выиграть сложнее.

— Что-то в этом есть, вы правы. Но надо посмотреть, кого обыграла Финляндия. Они давно на сборах, это хорошо отлаженный механизм. Поэтому они победили и американцев, и канадцев, и шведов.

— В 2011 году здесь же в Братиславе сборная России проиграла Финляндии в полуфинале. Изучали тот матч?

— Конечно, нет.

— Состав России и Финляндии почти не изменились с матча в Брно на Евротуре. Его-то вы изучали?

— Мы изучаем все, кроме матча 2011 года.

— Матч в Брно помимо поражения запомнился нервным поведением Никиты Кучерова. Как это избежать?

— Мы должны играть в свою игру, не реагировать. Будут капканы, финны будут откатываться, ловить все на себя и бежать в контратаку.

— Какая из команд, с которой вы встречались на групповом этапе, ближе всего к финнам?

— Финляндия — это отдельная тема.

© fhr.ru

— Как-то отдельно против Какко будете играть?

— У нас не та команда, чтобы против кого-то играть персонально. Мы будем играть в свою игру.

— Будете ли против самого габаритного финского форварда Анттилы, который забил шведам четвертый гол, выпускать Задорова?

— Мы прекрасно знаем Анттилу по КХЛ, он прет на ворота, но специально выпускать под него Задорова мы не планируем. Он, конечно, вчера забил, но…

— Можно сказать, что самый психологически сложный рубеж, пройдя сборную США, вы уже прошли? Вылет в четвертьфинале был бы провалом.

— Вы знаете… Каждый рубеж он сложен. Наверное, важно было пройти американцев, но следующий этап не менее важен.

— У финнов почти нет игроков из НХЛ. Это как-то повлияет на подготовку к ним?

— Я повторюсь, что они два месяца сидят на сборах. Финские часы.

— То есть игроки из КХЛ не уступают игрока из НХЛ?

— Дело не в этом, а в том, во что финны играют. Они действуют от обороны и пользуются контратаками, лезут на пятак.

— Вы это говорите к тому, что против американцев было играть проще, которые и сами играли, и вам играть давали?

— Я это говорю к тому, что надо хорошо подготовиться.

— Тема дня — чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Официально объявлено, что он состоится в 2023 году. Какие у вас эмоции?

— Отлично! Прекрасная новость. Я знаю, сколько труда туда вложили, на сколько мест будет этот стадион. Фантастика! Надеюсь, что это даст толчок в развитии хоккею в России и за рубежом.

— Мечтаете возглавлять сборную России на домашнем чемпионате мира?

— Давайте этот переживем.

— Как отреагировали на слова американской журналистки об абсурдной тактики сборной России. Говорит, вы слишком много бегаете.

— Прочитали и проехали дальше.

— Ну вы хотя посмеялись?

— В душе, разве что.

«Финны много нервов нам попортили, но надо оставить все в прошлом».

Илья Ковальчук знает о финнах столько, как никто другой. Он провел против Суоми немало знаковых матчей, и потерпел со сборной России несколько драматичных поражений. Чего только стоит вылет с домашней Олимпиады на стадии четвертьфинала.

— Какие мысли перед полуфиналом?

— Пока никаких, готовимся. Сегодня легко потренировались, надо восстановиться после вчерашнего матча. Мы играли с финнами перед ЧМ, мы проиграли, так что нужно сделать правильный выводы. Финляндия — молодая команда, практически все ребята из КХЛ. Наши тренеры их прекрасно знают, так что расскажут что делать.

— Какие матчи с финнами помните?

— Финны много нервов нам попортили, не самый простой для нас соперник, но мы будем ломать. Надо оставить все в прошлом и жить настоящим. Нам надо играть в свой хоккей.

— Проще играть с системным соперником, у которого не самый высокий уровень мастерства, или играть с американцами, которые от атаки действуют?

— Я бы не сказал, что американцы вчера от атаки действовали. Даже когда проигрывали в две шайбы по ходу игры, ждали нас на красной линии пока мы ошибку допустим. Неважно с кем играть, это уже полуфинал чемпионат мира. С финнами у нас давние счеты.

© Sport24

— Санкт-Петербург получил чемпионат мира 2023 года, вы там провели много игрового времени.

— Намного больше чем здесь. Ха-ха. Здорово, круто, что в России опять будет чемпионат мира. Я уверен, что в России хоккей — спорт номер один. Мы сами это чувствуем, нас везде поддерживают. Турнир даст толчок развития спорта в нашей стране, молодежь увидит своих кумиров живьем. Надеюсь, еще больше детей захочет играть в хоккей.

— Вам бы хотелось сыграть на ЧМ-2023?

— Посмотрим. Мне будет уже 40 лет. Я люблю хоккей, люблю тренироваться, но не уверен, что настолько.

— Вам есть кого выделить в составе сборной Финляндии?

— Молодой парень, который сейчас будет первым-вторым номером драфта (Каппо Какко). Он очень хорошо начал турнир. В принципе у финнов ровная команда.

— В матче с американцами у вас не заладилось с бросками в створ. Что такое?

— Хорошо, что с американцами они уже появились. Это первый шажочек к той цели, которую я перед собой ставлю.

— Накручиваете себя?

— Нет, зачем мне это?
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