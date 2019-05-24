Всего 13 финских хоккеистов тренировались на льду перед полуфиналом ЧМ
БРАТИСЛАВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Всего 13 хоккеистов сборной Финляндии провели ледовую тренировку в пятницу перед полуфиналом чемпионата мира против российской команды.
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Хоккеисты сборной Финляндии в четверг обыграли команду Швеции в овертайме в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии со счетом 5:4. В полуфинальном матче финны в субботу встретятся с россиянами.
Сборная Финляндии прибыла в Братиславу из Кошице в пятницу. Значительная часть хоккеистов, в том числе и лучший бомбардир команды Сакари Маннинен, набравший 10 (2 гола и 8 передач) очков в восьми матчах чемпионата мира, не стала участвовать в тренировке на льду. Вместо этого финны провели занятие в зале и сыграли в футбол.
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