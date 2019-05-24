Затраты на проведение ЧМ по хоккею в Петербурге составят около 1,2 млрд рублей

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Ранее сообщалось, что в пятницу ежегодный конгресс Международной федерации хоккея утвердил проведение в Санкт-Петербурге чемпионата мира 2023 года. В последний раз чемпионат мира проходил в России в 2016 году — тогда матчи проходили в Москве и Петербурге.

«В соответствии с предварительным расчетом затрат, общая стоимость организации и проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года составит около 1,2 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с затратами, понесенными в рамках прошедшего чемпионата 2016 года, которые с учетом реконструкции спортивного комплекса “Юбилейный” составили 1 миллиард 135 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что затраты город планирует разделить с федеральным бюджетом и ФХР. «Учитывая высокую значимость турнира в масштабах страны, правительством Санкт-Петербурга планируется концепция распределения финансирования указанных затрат в пропорции: 50% — за счет средств федерального бюджета и 50% — за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Кроме того, планируется, что часть расходов по стартовому взносу за проведение чемпионата в Международную федерацию хоккея возьмет на себя Федерация хоккея России», — отметил Кириллов.

Кириллов также подчеркнул, что правительство города максимально заинтересовано в проведении турнира. По его словам, город полностью готов к приему мероприятий такого уровня.