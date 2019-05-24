Затраты на проведение ЧМ по хоккею в Петербурге составят около 1,2 млрд рублей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Затраты на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге составят около 1,2 млрд рублей, власти города рассчитывают на софинансирование со стороны федерального бюджета и Федерации хоккея России (ФХР). Об этом сообщил ТАСС в пятницу вице-губернатор города Владимир Кириллов.
Ранее сообщалось, что в пятницу ежегодный конгресс Международной федерации хоккея утвердил проведение в
«В соответствии с предварительным расчетом затрат, общая стоимость организации и проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года составит около 1,2 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с затратами, понесенными в рамках прошедшего чемпионата 2016 года, которые с учетом реконструкции спортивного комплекса “Юбилейный” составили 1 миллиард 135 млн рублей», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что затраты город планирует разделить с федеральным бюджетом и ФХР. «Учитывая высокую значимость турнира в масштабах страны, правительством
Кириллов также подчеркнул, что правительство города максимально заинтересовано в проведении турнира. По его словам, город полностью готов к приему мероприятий такого уровня.
«За последние годы
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