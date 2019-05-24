Саммелвуо: Буду болеть за финнов в полуфинале хоккейного ЧМ
НОВОГОРСК (Московская область), 24 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Главный тренер мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммелвуо заявил, что в полуфинале чемпионата мира по хоккею будет болеть за финскую команду, а не за российскую.
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В субботу в Братиславе сборные России и Финляндии сыграют в полуфинале чемпионата мира по хоккею.
«Сборная Финляндии по хоккею так круто победила шведов в четвертьфинале! У нас ведь команда составлена из игроков финского чемпионата, а у шведов было немало энхаэловцев. Вы сами понимаете, что Россия — огромный фаворит в полуфинале с Финляндией. У россиян на этом чемпионате мира сильнейшая команда за последние годы. Я буду болеть за финских хоккеистов, к тому же я знаком с тренером сборной», — сказал Саммелвуо журналистам.
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