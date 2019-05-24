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«Мы знаем, что у соперника хорошая команда, много хороших хоккеистов. Но если будем играть так, как действовали в матче со Швецией, то сможем обыграть Россию. Почему не могу долго забить шестой гол? Не знаю, вроде бы моменты есть, стараюсь. Надеюсь, шайбы придут.

У Лайне кумир — Овечкин? Мне нравится Кучеров — отличный игрок. Сравнения с Джеком Хьюзом? Об этом совсем не думаю. Меня заботит моя собственная игра", — передаёт слова Какко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Во втором полуфинале сборная Канады сыграет с Чехией.