Ялонен: Россиянам будет тяжело в матче ЧМ с финнами из-за психологического давления

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Россияне и финны сыграют в субботу, начало матча в 16:15 мск.

«Конечно, это будет не дружеская игра, а тяжелый матч. Сборная России является фаворитом, и если она проиграет, то не будет чувствовать себя хорошо дома, — сказал Ялонен. — Мы тоже хотим выиграть золото, но на игроков сборной России больше давления. Я знаю русский менталитет, и интересно посмотреть, как команда будет справляться».

Ялонен был главным тренером СКА с 2012 по 2014 годы. «Для меня не имеет значения, что я работал в СКА. Я знаю ряд игроков из СКА, но не знаю так хорошо тренера [Илью] Воробьева (нынешний главный тренер СКА и главный тренер сборной России, — прим. ТАСС). Мы тренируем разные команды, он знает, как мы играем, мы — как они», — сказал он.

В составе сборной Финляндии на нынешнем чемпионате мира всего два игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Не имеет значения, кто играет у меня — из НХЛ или Континентальной хоккейной лиги, поскольку я тренирую в одном стиле. Конечно, хотелось бы иметь в составе, к примеру, [Александра] Баркова, но “Флорида” запретила ему играть, и мы тут ничего не можем сделать», — подчеркнул специалист.