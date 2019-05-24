«С Россией будет равная игра». Финляндия без звезд НХЛ верит в победу над «Красной машиной»

Тренировка сборной России перед полуфиналом была запланировано на 15:00 по местному времени. Следом шли финны, которые только приехали из Кошице, где провели весь групповой этап и четвертьфинал. В назначенное время никто на лед не вышел, а несколько игроков играло на улице в футбол. Столкнувшись в микст-зоне с одним из финских хоккеистов (я его не узнала), спросила, где же найти пресс-аташе его команды. Помочь он мне не смог, зато сотрудник пресс-службы сам быстро появился на арене. Очень хотелось поговорить с Каапо Какко — 18-летним открытием этого чемпионата мира. Его даже Ковальчук отметил. «Все хотят Какко», — с улыбкой сказал пресс-аташе, но пообещал его вывести.

Мы с коллегами продолжили ждать хоккеистов Суоми. К нам подтянулось финские журналисты и даже шведских. «Забыл свою сборную в Кошице», — рассмеялся знакомый из издания Hockeynews.se. На лед в итоге вышло 13 игроков, а другие пошли играть в футбол. Тренировка была по желанию, оно и понятно — поздний вчерашний матч, утомительная и долгая дорога до Братиславы. Хотя в такой же ситуации американцы два дня назад вышли на ледовое занятие всей командой, правда, потом проиграли. Что будет с Финляндией?

Будущий первый или второй номер драфта НХЛ Каапо Какко дал короткий комментарий русским журналистам. Было заметно, что английским вундеркинд пока владеет не слишком уверенно. С другой стороны, россияне в 18 лет зачастую вообще не говорят на иностранных языках.

— Мы знаем, что у России очень хорошая команда с большим количеством игроков из НХЛ, — начал Какко. — Если мы сыграем так, как со Швецией, то победим. Не знаю, что случилось после первых матчей и я перестал забивать. У меня было так много шансов, но, думаю, шайба не шла в ворота. Выделю Кучерова, мне нравится его игра. Во время чемпионата мира не думал о сравнении с Джеком Хьюзом, только о своей игре.

Юкка Ялонен больше 15 минут общался с финской прессе в микст-зоне, а затем ответил на вопросы русских журналистов.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен поделился ожиданиями от матча со сборной России в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии.

— Какие ожидания от полуфинала?

— Это будет сложная игра, Россия подходит к этому матчу в качестве фаворита. Если они проиграют, то это будет очень неприятно для них. Посмотрим, что будет завтра, ожидаю хорошую игру. Мы будем стараться победить, на сборную России оказывается больше давления, чем на нас. Они знают, как играем мы, а мы знаем, как играют они, так что будет равная игра. У России очень хорошие исполнители, сильная защита и отличное большинство.

— Как остановить игроков сборной России?

— Мы должны играть в свою игру, как показать свои лучшие качества, в прошлых матчах на этом турнире мы доказали, что можем бороться с сильными соперниками. На Евротуре перед чемпионатом мира мы их обыграли, посмотрим, что будет завтра.

— Как отразился на вашей команде тот факт, что многие финские звезды НХЛ не приехали на ЧМ? К примеру, Барков.

— Не страшно, что многие звезды НХЛ не приехали в сборную в этом году, у нас в команде много хороших игроков из финской лиги и из КХЛ. Александр Барков — отличный игрок, но он не смог приехать. Иногда сложно быть в такой ситуации, но мы ничего не можем поделать, надо просто фокусироваться на своей игре.

— Что скажите об игре Какко на этом турнире?

— Какко отлично играет. В матче против Швеции он тоже хорошо сыграл, отлично работал с шайбой. Он не забил гол, но принес большую пользу команде. Не важно, забьет он завтра или нет, если мы добьемся победы, но будет приятно, если у него получится забить России.