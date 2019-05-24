«Ни один наш игрок не попал бы в состав этой сборной России»

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
1/2 финала
25.05 не начался Россия
Финляндия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Чехия
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37401129/
24 мая 2019, 21:23 | Спорт-Экспресс

«Ни один наш игрок не попал бы в состав этой сборной России»

Главный тренер сборной Финляндии на Олимпиадах в Турине и Сочи Эркка Вестерлунд, тренировавший также «Йокерит» и «Салават Юлаев», в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем полуфинале чемпионата мира Россия — Финляндия.

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— Финляндии будет очень тяжело, — считает Вестерлунд. — Ситуация такая же, как против шведов, даже сложнее, потому что ваши игроки значительно лучше. Посмотрим, сможет ли Россия сыграть как единая команда и в этом превзойти финнов.

— Выход в четвертьфинал стал крупной неожиданностью. Вы согласны с коллегой Ханну Аравиртой, что финская команда способная сотворить вторую сенсацию за три дня. И если да — что для этого нужно?

— Это вполне возможно. Естественно, на бумаге финны значительно слабее, поэтому ничего на них не давит. Против Швеции мы просто лучше действовали, кропотливее работали, катались больше, оборонялись и атаковали всей пятеркой. Именно также нужно сыграть завтра. Сейчас в команде 18 дебютантов чемпионатов мира, мотивация у них зашкаливает, эти парни по-настоящему голодны до игр и побед!

— Почему главные заокеанские силы Финляндии не приехали на чемпионат мира? Был какой-то конфликт?

— Конечно, для меня стало сюрпризом, что в сборной так много новичков. Конфликта никакого нет. Просто иногда такое случается — некоторые энхаэловцы заняты в розыгрыше Кубка Стэнли, другие устали после долгого сезона, травмированы или отказываются по семейным обстоятельствам.

— Когда команда под вашим руководством обыграла сборную России на домашней для нас Олимпиаде, вам на руку сыграл звездный статус соперника?

— Финляндия остается небольшой страной, и у нас нет таких талантов, как у России. Мы можем собрать лишь одну крепкую команду на чемпионат мира, выбора не так много. Когда вы не фавориты, нужно выезжать за счет защиты и вратарей, именно эти линии великолепно сработали в Сочи.

— Из нынешней финской команды кого взяли бы в состав сборной России?

— (Смеется.) Никого! Даже Какко, он — наше будущее. В будущем Каапо может достичь уровня ваших суперзвезд, но не сейчас.

— Вы наверняка видели матчи предстоящего соперника на турнире. Россияне напомнили советскую «Красную машину»?

— Разумеется, ваша сборная показала самый яркий хоккей на групповом этапе. Как и любой машине, Красной требовалось время для разгона, но она набрала невероятный ход, да и потенциал у команды заоблачный. Я действительно вспомнил лучше матчи той советской машины.

— В Сочи ваша сборная сдержала тройку с Малкиным и Овечкиным. На этом турнире Александр уже забросил с передачи Евгения. Могут ли они успешно действовать в одном сочетании или так их проще закрыть?

— (Глубоко вздыхает) Овечкин и Малкин — лучшие игроки планеты, но я не тренировал ни одного из них, поэтому не знаю их характер и как они реагируют друг на друга. Обычно два хоккеиста мирового уровня способны найти общий язык и успешно сыграть вместе.

— Что думаете о другом полуфинале Канада — Чехия?

— Порой Чехия может удивить, катком прокатившись по самому сильному сопернику. Канадцы тоже с характером. Видели, как они вырвали овертайм у Швейцарии за доли секунды до сирены? Игра будет на тоненького, именно за это мы любим решающие матчи.

— Чемпионат мира скоро закончится и межсезонье все ближе. Вам предлагали вернуться в КХЛ?

— Нет, пока ничего не было, но я открыт для предложений. Мне действительно понравилось работать в России. Мы делали шаг за шагом, и я многому там научился. Постоянно следил за «Салаватом» в прошлом сезоне, потому что состав практически сохранился и на следующий год уже есть интересные игроки.

— Во время чемпионата мира «Салават» подписал Сакари Маннинена. Получится у него стать первым центром и сыграться с Хартикайненом и Умарком?

— У Сакари отличное катание, он очень активен и прекрасно впишется в первую тройку в Уфе.
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