«Ни один наш игрок не попал бы в состав этой сборной России»

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— Финляндии будет очень тяжело, — считает Вестерлунд. — Ситуация такая же, как против шведов, даже сложнее, потому что ваши игроки значительно лучше. Посмотрим, сможет ли Россия сыграть как единая команда и в этом превзойти финнов.

— Выход в четвертьфинал стал крупной неожиданностью. Вы согласны с коллегой Ханну Аравиртой, что финская команда способная сотворить вторую сенсацию за три дня. И если да — что для этого нужно?

— Это вполне возможно. Естественно, на бумаге финны значительно слабее, поэтому ничего на них не давит. Против Швеции мы просто лучше действовали, кропотливее работали, катались больше, оборонялись и атаковали всей пятеркой. Именно также нужно сыграть завтра. Сейчас в команде 18 дебютантов чемпионатов мира, мотивация у них зашкаливает, эти парни по-настоящему голодны до игр и побед!

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— Почему главные заокеанские силы Финляндии не приехали на чемпионат мира? Был какой-то конфликт?

— Конечно, для меня стало сюрпризом, что в сборной так много новичков. Конфликта никакого нет. Просто иногда такое случается — некоторые энхаэловцы заняты в розыгрыше Кубка Стэнли, другие устали после долгого сезона, травмированы или отказываются по семейным обстоятельствам.

— Когда команда под вашим руководством обыграла сборную России на домашней для нас Олимпиаде, вам на руку сыграл звездный статус соперника?

— Финляндия остается небольшой страной, и у нас нет таких талантов, как у России. Мы можем собрать лишь одну крепкую команду на чемпионат мира, выбора не так много. Когда вы не фавориты, нужно выезжать за счет защиты и вратарей, именно эти линии великолепно сработали в Сочи.

— Из нынешней финской команды кого взяли бы в состав сборной России?

— (Смеется.) Никого! Даже Какко, он — наше будущее. В будущем Каапо может достичь уровня ваших суперзвезд, но не сейчас.

— Вы наверняка видели матчи предстоящего соперника на турнире. Россияне напомнили советскую «Красную машину»?

— Разумеется, ваша сборная показала самый яркий хоккей на групповом этапе. Как и любой машине, Красной требовалось время для разгона, но она набрала невероятный ход, да и потенциал у команды заоблачный. Я действительно вспомнил лучше матчи той советской машины.

— В Сочи ваша сборная сдержала тройку с Малкиным и Овечкиным. На этом турнире Александр уже забросил с передачи Евгения. Могут ли они успешно действовать в одном сочетании или так их проще закрыть?

— (Глубоко вздыхает) Овечкин и Малкин — лучшие игроки планеты, но я не тренировал ни одного из них, поэтому не знаю их характер и как они реагируют друг на друга. Обычно два хоккеиста мирового уровня способны найти общий язык и успешно сыграть вместе.

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— Что думаете о другом полуфинале Канада — Чехия?

— Порой Чехия может удивить, катком прокатившись по самому сильному сопернику. Канадцы тоже с характером. Видели, как они вырвали овертайм у Швейцарии за доли секунды до сирены? Игра будет на тоненького, именно за это мы любим решающие матчи.

— Чемпионат мира скоро закончится и межсезонье все ближе. Вам предлагали вернуться в КХЛ?

— Нет, пока ничего не было, но я открыт для предложений. Мне действительно понравилось работать в России. Мы делали шаг за шагом, и я многому там научился. Постоянно следил за «Салаватом» в прошлом сезоне, потому что состав практически сохранился и на следующий год уже есть интересные игроки.

— Во время чемпионата мира «Салават» подписал Сакари Маннинена. Получится у него стать первым центром и сыграться с Хартикайненом и Умарком?

— У Сакари отличное катание, он очень активен и прекрасно впишется в первую тройку в Уфе.