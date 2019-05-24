Шведы провалились после двух побед на чемпионатах мира. С Россией это проходили Быков с Захаркиным

Как же порой изменчивы вкусы. Все детство ты поедаешь каши, не брезгуя даже манкой (!), но наступает совершеннолетие, и ты эту мерзость больше терпеть не можешь. Зато борщ, выливаемый когда-то в раковину, уплетаешь за обе щеки. Разумеется, с салом и пампушками. Вот и хоккейная мода пролетает порой со скоростью звука, что за ней не успеть. Еще вчера в трендах была сборная Швеции, выигравшая два подряд чемпионата мира, а сегодня она оказалась на обочине мирового хоккея.

Мы все дружно восхищались Рикардом Гренборгом, который с двумя разными командами взял два золота за два года. Причем «две разные команды» — ни разу не гипербола, чемпионства 2017 и 2018 годов застал один-единственный Оливер Экман-Ларссон. Двойной успех в таких условиях казался хей-левелом для Гренборга, ведь под рукой нет ни наигранных троек, столь воспеваемых в СССР, ни пресловутого победного опыта. На поверку оказалось, что это не усложняло, а напротив, упрощало задачу.

В североамериканском спорте династией называют команду, которая умудрилась выиграть три титула подряд. В НХЛ подобное не удавалось никому с 80-х. Ближе всех к чемпионскому хет-трику был «Детройт» времен Русской пятерки и «Питтсбурга» Малкина-Кросби. Но глядя на то, в какую субстанцию в минувшем сезоне превратились некогда непобедимые «пингвины», понимаешь, как скоротечно пребывание на вершине. У чемпионатов мира, как и в целом у турниров сборных, своя специфика, но кое-что общее между ними все-таки есть.

Голод. Тот самый голод до побед зачастую куда действеннее, чем опыт или сыгранность. Большинство игроков, которых Гренборг приводил к золоту Кельна и Копегагена, не были пресыщены кубками и медалями. Харизма главного тренера, базовые навыки, которые заложены в шведской системе подготовки, банальное мастерство игроков из НХЛ — все это слагаемые шведского доминирования, но без голода отдельно взятых личностей все это могло рассыпаться как карточный домик. И рассыпалось в Братиславе.

Казалось бы, магия цифр обещала довести Швецию как минимум до медалей этого чемпионата мира. 17 чемпионов мира, 22 энхаэловца… Чувствуете? Русские должны были увидеть в этих шведах равных себе и не посметь наколотить им шесть шайб. Беспородные финны и вовсе не могли мыслить о выходе в полуфинал, когда встретились с Тре крунур. Ничего не напоминает? Примерно такими же, непобедимыми и непоколебимыми в своем величии чемпионами мы были в Ванкувере. На том и погорели.

Вместо драфта и потолка зарплат в НХЛ, на чемпионатах мира расстановку сил меняет «урожайность» поколения и занятность игроков в своих клубах. Но притупиться чувство опасности может и там, и там. Разве не считали мы победы в Квебеке и Берне началом новой хоккейной эры, а Быкова с Захаркиным теми тренерами, которые приведут нас в светлое завтра? Вот и на Гренборга после двух золотых медалей навешали табличку «лучший тренер Европы», с которой он должен был отправиться в НХЛ.

До сильнейшей лиги мира Гренборг в итоге не доехал, прямо во время чемпионата мира заключив контракт с швейцарским «Цюрихом». Можно сколько угодно говорить о разнице в нашем и европейском менталитетах, вспоминая, что в сборной Финляндии о смене Ялонена на Марьямяки и Марьямяки на Ялонена объявляли загодя. Вот только в то, что и игроки, и сам тренер при такой отложенной отставке не будут испытывать проблем с мотивацией, поверить трудно.

Быков с Захаркиным ни дня не были освобожденными тренерами, но спад в их работе со сборной России начался аккурат с заключения контракта с «Салавата Юлаевым». Если работа с ЦСКА, где не было таких возможностей и амбиций, им никак не мешала, то помпезный переезд в Башкирию заставил тренеров распыляться. Не потому что Швеция после двух чемпионских турниров осталась без медалей, что Гренборг прикидывал варианты, просчитывал детали клубного контракта и думал о комплектовании «Цюриха» на следующий сезон?