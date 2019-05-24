Шведы провалились после двух побед на чемпионатах мира. С Россией это проходили Быков с Захаркиным

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
1/2 финала
25.05 не начался Россия
Финляндия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Чехия
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
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Финал
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37401136/
24 мая 2019, 21:15 | Sport24

Шведы провалились после двух побед на чемпионатах мира. С Россией это проходили Быков с Захаркиным

Их подвела самоуспокоенность и мягкотелость.

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© Reuters

Как же порой изменчивы вкусы. Все детство ты поедаешь каши, не брезгуя даже манкой (!), но наступает совершеннолетие, и ты эту мерзость больше терпеть не можешь. Зато борщ, выливаемый когда-то в раковину, уплетаешь за обе щеки. Разумеется, с салом и пампушками. Вот и хоккейная мода пролетает порой со скоростью звука, что за ней не успеть. Еще вчера в трендах была сборная Швеции, выигравшая два подряд чемпионата мира, а сегодня она оказалась на обочине мирового хоккея.

Мы все дружно восхищались Рикардом Гренборгом, который с двумя разными командами взял два золота за два года. Причем «две разные команды» — ни разу не гипербола, чемпионства 2017 и 2018 годов застал один-единственный Оливер Экман-Ларссон. Двойной успех в таких условиях казался хей-левелом для Гренборга, ведь под рукой нет ни наигранных троек, столь воспеваемых в СССР, ни пресловутого победного опыта. На поверку оказалось, что это не усложняло, а напротив, упрощало задачу.

© Sport24

В североамериканском спорте династией называют команду, которая умудрилась выиграть три титула подряд. В НХЛ подобное не удавалось никому с 80-х. Ближе всех к чемпионскому хет-трику был «Детройт» времен Русской пятерки и «Питтсбурга» Малкина-Кросби. Но глядя на то, в какую субстанцию в минувшем сезоне превратились некогда непобедимые «пингвины», понимаешь, как скоротечно пребывание на вершине. У чемпионатов мира, как и в целом у турниров сборных, своя специфика, но кое-что общее между ними все-таки есть.

Голод. Тот самый голод до побед зачастую куда действеннее, чем опыт или сыгранность. Большинство игроков, которых Гренборг приводил к золоту Кельна и Копегагена, не были пресыщены кубками и медалями. Харизма главного тренера, базовые навыки, которые заложены в шведской системе подготовки, банальное мастерство игроков из НХЛ — все это слагаемые шведского доминирования, но без голода отдельно взятых личностей все это могло рассыпаться как карточный домик. И рассыпалось в Братиславе.

Казалось бы, магия цифр обещала довести Швецию как минимум до медалей этого чемпионата мира. 17 чемпионов мира, 22 энхаэловца… Чувствуете? Русские должны были увидеть в этих шведах равных себе и не посметь наколотить им шесть шайб. Беспородные финны и вовсе не могли мыслить о выходе в полуфинал, когда встретились с Тре крунур. Ничего не напоминает? Примерно такими же, непобедимыми и непоколебимыми в своем величии чемпионами мы были в Ванкувере. На том и погорели.

Вместо драфта и потолка зарплат в НХЛ, на чемпионатах мира расстановку сил меняет «урожайность» поколения и занятность игроков в своих клубах. Но притупиться чувство опасности может и там, и там. Разве не считали мы победы в Квебеке и Берне началом новой хоккейной эры, а Быкова с Захаркиным теми тренерами, которые приведут нас в светлое завтра? Вот и на Гренборга после двух золотых медалей навешали табличку «лучший тренер Европы», с которой он должен был отправиться в НХЛ.

© GettyImages

До сильнейшей лиги мира Гренборг в итоге не доехал, прямо во время чемпионата мира заключив контракт с швейцарским «Цюрихом». Можно сколько угодно говорить о разнице в нашем и европейском менталитетах, вспоминая, что в сборной Финляндии о смене Ялонена на Марьямяки и Марьямяки на Ялонена объявляли загодя. Вот только в то, что и игроки, и сам тренер при такой отложенной отставке не будут испытывать проблем с мотивацией, поверить трудно.

Быков с Захаркиным ни дня не были освобожденными тренерами, но спад в их работе со сборной России начался аккурат с заключения контракта с «Салавата Юлаевым». Если работа с ЦСКА, где не было таких возможностей и амбиций, им никак не мешала, то помпезный переезд в Башкирию заставил тренеров распыляться. Не потому что Швеция после двух чемпионских турниров осталась без медалей, что Гренборг прикидывал варианты, просчитывал детали клубного контракта и думал о комплектовании «Цюриха» на следующий сезон?

Шведов подвела мягкотелость лидеров, где биться был готов чуть ли не один Габриель Ландеског. На топ-уровне турнир провел разве что Вильям Нюландер, которого здесь уже сравнивали с Пикассо. Ну, а грандиозным провалом обернулась ставка на вратарский тандем Лундквист — Маркстрем. Король Хенрик оказался голым. Однако при всех частных и объективных причинах вылета в четвертьфинале мутация шведов из трендсеттеров в безвольных неудачников вполне универсальна. Как только вы начнете думать, что ваш подход единственно действенный, тренер — лучший на планете, а количество энхаэловцев что-либо значит, вас спустят на землю. Иногда это бывает больно.
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