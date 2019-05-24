Шведы провалились после двух побед на чемпионатах мира. С Россией это проходили Быков с Захаркиным
Их подвела самоуспокоенность и мягкотелость.
Как же порой изменчивы вкусы. Все детство ты поедаешь каши, не брезгуя даже манкой (!), но наступает совершеннолетие, и ты эту мерзость больше терпеть не можешь. Зато борщ, выливаемый
Мы все дружно восхищались Рикардом Гренборгом, который с двумя разными командами взял два золота за два года. Причем «две разные команды» — ни разу не гипербола, чемпионства 2017 и 2018 годов застал
В североамериканском спорте династией называют команду, которая умудрилась выиграть три титула подряд. В НХЛ подобное не удавалось никому с 80-х. Ближе всех к чемпионскому
Голод. Тот самый голод до побед зачастую куда действеннее, чем опыт или сыгранность. Большинство игроков, которых Гренборг приводил к золоту Кельна и Копегагена, не были пресыщены кубками и медалями. Харизма главного тренера, базовые навыки, которые заложены в шведской системе подготовки, банальное мастерство игроков из НХЛ — все это слагаемые шведского доминирования, но без голода отдельно взятых личностей все это могло рассыпаться как карточный домик. И рассыпалось в Братиславе.
Казалось бы, магия цифр обещала довести Швецию как минимум до медалей этого чемпионата мира. 17 чемпионов мира, 22 энхаэловца… Чувствуете? Русские должны были увидеть в этих шведах равных себе и не посметь наколотить им шесть шайб. Беспородные финны и вовсе не могли мыслить о выходе в полуфинал, когда встретились с Тре крунур. Ничего не напоминает? Примерно такими же, непобедимыми и непоколебимыми в своем величии чемпионами мы были в Ванкувере. На том и погорели.
Вместо драфта и потолка зарплат в НХЛ, на чемпионатах мира расстановку сил меняет «урожайность» поколения и занятность игроков в своих клубах. Но притупиться чувство опасности может и там, и там. Разве не считали мы победы в Квебеке и Берне началом новой хоккейной эры, а Быкова с Захаркиным теми тренерами, которые приведут нас в светлое завтра? Вот и на Гренборга после двух золотых медалей навешали табличку «лучший тренер Европы», с которой он должен был отправиться в НХЛ.
До сильнейшей лиги мира Гренборг в итоге не доехал, прямо во время чемпионата мира заключив контракт с швейцарским «Цюрихом». Можно сколько угодно говорить о разнице в нашем и европейском менталитетах, вспоминая, что в сборной Финляндии о смене Ялонена на Марьямяки и Марьямяки на Ялонена объявляли загодя. Вот только в то, что и игроки, и сам тренер при такой отложенной отставке не будут испытывать проблем с мотивацией, поверить трудно.
Быков с Захаркиным ни дня не были освобожденными тренерами, но спад в их работе со сборной России начался аккурат с заключения контракта с «Салавата Юлаевым». Если работа с ЦСКА, где не было таких возможностей и амбиций, им никак не мешала, то помпезный переезд в Башкирию заставил тренеров распыляться. Не потому что Швеция после двух чемпионских турниров осталась без медалей, что Гренборг прикидывал варианты, просчитывал детали клубного контракта и думал о комплектовании «Цюриха» на следующий сезон?
Шведов подвела мягкотелость лидеров, где биться был готов чуть ли не один Габриель Ландеског. На
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