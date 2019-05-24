«Будет либо разгром, либо валидол. Но Россия точно выиграет у финнов»

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
1/2 финала
16:15 не начался Россия
Финляндия
1/2 финала
20:15 не начался Канада
Чехия
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37401803/
24 мая 2019, 23:17 | Чемпионат.com

«Будет либо разгром, либо валидол. Но Россия точно выиграет у финнов»

Эксперты о предстоящей встрече России и Финляндии в полуфинале чемпионата мира.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

25 мая сборная России проведёт полуфинальный матч чемпионата мира с командой Финляндии. В случае победы российские хоккеисты впервые с 2015 года выйдут в финал мирового первенства. Ожиданиями от матча поделились хоккейные эксперты.

«В матче с финнами нужно не пропускать контратаки»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал момент, который тревожит его в игре сборной России перед матчем с финнами.

«Задачу выполнили — выиграли. Молодцы. Но сейчас уже нужно думать о новом сопернике, сборной Финляндии — хотя для нас совершенно неважно, кто это будет. Наша сборная в целом вчера порадовала, хотя и были некоторые тревожные моменты, когда, к примеру, пропускали контратаки соперника. Если подобных ошибок в игре с финнами не будет, всё получится намного легче и не будет такой напряжённой концовки, как в игре с американцами».

«Если будут пасы в клюшку, то мы спокойно разорвём эту Финляндию»

Бывший игрок питерского СКА и чеховского «Витязя» Александр Юдин считает, что у российской команды не должно возникнуть серьёзных проблем с выходом в финал чемпионата мира.

«Если наши будут в клюшку отыграть в пас, то мы спокойно разорвём эту Финляндию, потому что шайба быстрее ходит, чем они бегают. Наш класс игроков очень высокий. Любой хоккеист в нападении может прорваться и забить. Победа будет наша, но либо валидольная, либо разгром. Шведы тоже так думали? Шведы нас не интересуют, мы их разорвали, это их проблемы. Мы их порвали, теперь финнов надо рвать, а потом — канадцев.

Будут ли финны «залезать под кожу»? Нет, под кожу залезают чехи. Плюются, толкают… Финны просто быстро бегают. В последнее время их просто на пятачке никто не бьёт. Нужно за метр до вратаря остановится, и финн тогда туда даже не доедет. А если финн приехал туда, то просто стоит и головой мотает. Хочет, чтобы ты его толкнул, но это не провокация, просто выполняют установку тренера.

Из конкурентов на этом чемпионате мира у сборной России только мы сами. Если будем друг другу плохие пасы давать, то голов не будет. Если будут хорошие передачи, то забить может любой. Последний пас клюшку, в крючок — будет гол.

«Финны самая сыгранная команда на этом чемпионате мира»

Двукратный чемпион России, вице-чемпион мира Александр Гуськов рассказал о сильных сторонах сборной Финляндии.

«Финны смогли собраться на матч со шведами, действующими чемпионами мира, и это дорогого стоит. На мой взгляд, проигранный матч немцам на групповом этапе заставил финнов в какой-то степени пересмотреть свою игру. Во встрече со шведами сборная Финляндии показала отличные скорости и на этих скоростях они успевали контролировать шайбу и здорово взаимодействовать между собой. Вообще, финны играют достаточно прагматично, но в этой игре они показали, что у них всё в порядке с мобильностью и реализацией моментов. Если говорить о том, чего бояться сборной России — то это контратаки. Начиная с Какко и заканчивая более опытными хоккеистами, каждый может решить момент. Как это было в овертайме со шведами, например. Отличный бросок Маниннена и шведы поехали домой. Так что нам нужно очень внимательно играть в обороне.

Соглашусь, что финнов можно назвать самой сыгранной командой на чемпионате мира. Этот коллектив у них целый год идёт по рельсам, Ялонен знает возможности своей команды. И есть очень много примеров, когда команда без звёзд побеждает и добивается результата. Как показывает практика, когда внутри коллектива здоровый организм, в котором нет места какой-то болезни, то всё идёт по плану.

Но матчи в группе показали, что финны небезгрешны, есть дыры в обороне и огрехи в других компонентах. Сыгранность не всегда решает всё. В этом плане настрой и аккуратная игра сборной России может дать результат. Думаю, что в атаке мы уже поймали взаимодействие в тройках, и ребята себя отлично чувствуют.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Самая красивая хоккейная болельщица в России!

Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!

Хоккеист сборной России рассказал об отношениях с Загитовой!

Тренер хоккейной сборной России посмеялся над американской журналисткой!
Викторина
Изначально шайба для хоккея была квадратная