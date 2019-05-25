«Лучше в отеле полежать, чем пять часов ехать в Кошице»
Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин — о победе над Германией в Братиславе и полуфинале ЧМ против Канады.
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В субботу в Братиславе состоятся полуфиналы чемпионата мира по хоккею. Днем сборная России сыграет с Финляндией, а вечером в дело вступит вторая пара —
После победы над немцами нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин дал интервью «Известиям». Он рассказал о выходе в полуфинал, проблемах со льдом на арене в Братиславе и важности отсутствия лишних выездов во время ЧМ.
— Ощущалось, что
— Конечно. Может быть,
— Чехии пошло на пользу то, что она сумела занять второе место в группе и осталась на четвертьфинал в Братиславе, избежав поездки в Кошице?
— Ха, конечно (улыбается). Я думаю, это глупый вопрос. Лучше в отеле полежать, чем пять часов ехать в Кошице.
— Чего ждете от полуфинала с Канадой?
— А чего ждать? Я думаю, они всегда играют в одно и то же. Надо стараться, кататься и применять как можно больше силовых приемов, а также использовать свои моменты.
— В чем еще может прибавить Чехия на этом турнире?
— Здесь всё зависит от каждой отдельной игры. С Германией у нас опять вторая встреча была вечером. И лед не очень хороший — кататься сложнее, чем в прошлых матчах. И бросать тоже тяжело — шайба постоянно прыгает. Поэтому надо стараться играть проще и избегать ошибок.
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