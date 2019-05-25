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Все вместе взятые хоккеисты этой сборной Финляндии провели 122 матча в НХЛ. У России — 6358, в 52 (!) раза больше. Заокеанская лига не единственное мерило класса хоккеистов — посмотрите на Никиту Гусева, одного из главных претендентов на звание MVP чемпионата мира. Однако эта цифра четко демонстрирует соотношение сил перед полуфиналом.

У Суоми почти нет звезд не то что НХЛ, но и КХЛ — даже на этапы Евротура по ходу сезона финны часто привозят куда более внушительные составы. Ни один из игроков этой команды экс-тренера СКА Юкки Ялонена не смог бы пробиться в нашу сборную. Разве что у 18-летнего Каапо Какко, новой звезды мирового хоккея, были бы шансы попасть в нее авансом.

Да, Финляндия за последние две недели победила Канаду, уступила лишь в овертайме американцам и отправила в отпуск звездный энхаэловский состав шведов. Да, в начале мая эта же команда неожиданно, но в то же время заслуженно удивила россиян на Евротуре, выиграв 3:1, причем единственный наш гол Александр Овечкин забил только на последней минуте третьего периода. Да, именно финнам наша сборная не раз проигрывала (причем именно в полуфиналах ЧМ), будучи фаворитом — в 2007-м, в 2011-м, в 2016-м. Четвертьфинал олимпийского Сочи тоже не забудем.

Но сейчас все-таки не тот случай, когда стоит бояться сенсации. Все прошлые поражения от финнов в матчах плей-офф не происходили с бухты-барахты: всегда был некий фактор, который приводил к российскому провалу, причем он не возникал из воздуха в последний момент. Тренерский, тактический, психологический, кадровый, какой угодно еще — да и у соперников составы пусть и были слабее, но не на порядок.

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Сейчас в сборной России нереально найти хотя бы один изъян, которым способна воспользоваться такая сборная Финляндии. Их оптимальный состав, с двумя десятками энхаэловцев — наверное, мог бы. Нынешний — в одном случае из тысячи, если не из миллиона.

На сегодняшний момент до старта медальных матчей Россия проводит один из лучших чемпионатов мира в истории. Вероятно — в принципе лучший. Даже у золотых команд Быкова, Билялетдинова или Знарка в какой-то момент турнира возникали проблемы, либо же уровень большинства их соперников был предельно низок. Но чтобы одновременно совпадали звездный состав России, мощные конкуренты и уверенные, без большой нервотрепки победы над ними — такого не случалось почти никогда.

Поэтому скажу без банальных расшаркиваний перед соперником «каждый может обыграть каждого»: финал Россия — Канада зависит не от нас. Но мы-то свое присутствие в нем точно обеспечим.

А вот Канада … Крепкая сборная, но отсутствие больших звезд (за исключением Марка Стоуна, который вытащил ее в полуфинал) дает о себе знать. И то, что канадцы находились в секунде от второго подряда вылета из плей-офф от боевой, но все-таки еще не топовой Швейцарии, — совсем не случайность. И яркая Чехия Милоша Ржиги, которая играет на турнире в Словакии почти как дома, вполне может сорвать нашу встречу.

Команда мечты у нас уже есть. Победу мечты в воскресенье мы ждем при любом раскладе. Будет ли финал мечты?

Павел КЛИМОВИЦКИЙ