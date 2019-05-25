Провалы в полуфиналах с Финляндией — проклятие для России. Но сегодня все будет хорошо
В субботу на чемпионате мира состоятся два полуфинала: Россия сыграет с Финляндией, а Канада — с Чехией.
Все вместе взятые хоккеисты этой сборной Финляндии провели 122 матча в НХЛ. У России — 6358, в 52 (!) раза больше. Заокеанская лига не единственное мерило класса хоккеистов — посмотрите на Никиту Гусева, одного из главных претендентов на звание MVP чемпионата мира. Однако эта цифра четко демонстрирует соотношение сил перед полуфиналом.
У Суоми почти нет звезд не то что НХЛ, но и КХЛ — даже на этапы Евротура по ходу сезона финны часто привозят куда более внушительные составы. Ни один из игроков этой команды
Да, Финляндия за последние две недели победила Канаду, уступила лишь в овертайме американцам и отправила в отпуск звездный энхаэловский состав шведов. Да, в начале мая эта же команда неожиданно, но в то же время заслуженно удивила россиян на Евротуре, выиграв 3:1, причем единственный наш гол Александр Овечкин забил только на последней минуте третьего периода. Да, именно финнам наша сборная не раз проигрывала (причем именно в полуфиналах ЧМ), будучи фаворитом — в 2007-м, в 2011-м, в 2016-м. Четвертьфинал олимпийского Сочи тоже не забудем.
Но сейчас
Сейчас в сборной России нереально найти хотя бы один изъян, которым способна воспользоваться такая сборная Финляндии. Их оптимальный состав, с двумя десятками энхаэловцев — наверное, мог бы. Нынешний — в одном случае из тысячи, если не из миллиона.
На сегодняшний момент до старта медальных матчей Россия проводит один из лучших чемпионатов мира в истории. Вероятно — в принципе лучший. Даже у золотых команд Быкова, Билялетдинова или Знарка в
Поэтому скажу без банальных расшаркиваний перед соперником «каждый может обыграть каждого»: финал Россия — Канада зависит не от нас. Но
А вот Канада … Крепкая сборная, но отсутствие больших звезд (за исключением Марка Стоуна, который вытащил ее в полуфинал) дает о себе знать. И то, что канадцы находились в секунде от второго подряда вылета из
Команда мечты у нас уже есть. Победу мечты в воскресенье мы ждем при любом раскладе. Будет ли финал мечты?
Павел КЛИМОВИЦКИЙ
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