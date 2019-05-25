Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
1/2 финала
16:15 не начался Россия
Финляндия
1/2 финала
20:15 не начался Канада
Чехия
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37402265/
25 мая 2019, 0:36 | Спорт-Экспресс

Провалы в полуфиналах с Финляндией — проклятие для России. Но сегодня все будет хорошо

В субботу на чемпионате мира состоятся два полуфинала: Россия сыграет с Финляндией, а Канада — с Чехией.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Все вместе взятые хоккеисты этой сборной Финляндии провели 122 матча в НХЛ. У России — 6358, в 52 (!) раза больше. Заокеанская лига не единственное мерило класса хоккеистов — посмотрите на Никиту Гусева, одного из главных претендентов на звание MVP чемпионата мира. Однако эта цифра четко демонстрирует соотношение сил перед полуфиналом.

У Суоми почти нет звезд не то что НХЛ, но и КХЛ — даже на этапы Евротура по ходу сезона финны часто привозят куда более внушительные составы. Ни один из игроков этой команды экс-тренера СКА Юкки Ялонена не смог бы пробиться в нашу сборную. Разве что у 18-летнего Каапо Какко, новой звезды мирового хоккея, были бы шансы попасть в нее авансом.

Да, Финляндия за последние две недели победила Канаду, уступила лишь в овертайме американцам и отправила в отпуск звездный энхаэловский состав шведов. Да, в начале мая эта же команда неожиданно, но в то же время заслуженно удивила россиян на Евротуре, выиграв 3:1, причем единственный наш гол Александр Овечкин забил только на последней минуте третьего периода. Да, именно финнам наша сборная не раз проигрывала (причем именно в полуфиналах ЧМ), будучи фаворитом — в 2007-м, в 2011-м, в 2016-м. Четвертьфинал олимпийского Сочи тоже не забудем.

Но сейчас все-таки не тот случай, когда стоит бояться сенсации. Все прошлые поражения от финнов в матчах плей-офф не происходили с бухты-барахты: всегда был некий фактор, который приводил к российскому провалу, причем он не возникал из воздуха в последний момент. Тренерский, тактический, психологический, кадровый, какой угодно еще — да и у соперников составы пусть и были слабее, но не на порядок.

Сейчас в сборной России нереально найти хотя бы один изъян, которым способна воспользоваться такая сборная Финляндии. Их оптимальный состав, с двумя десятками энхаэловцев — наверное, мог бы. Нынешний — в одном случае из тысячи, если не из миллиона.

На сегодняшний момент до старта медальных матчей Россия проводит один из лучших чемпионатов мира в истории. Вероятно — в принципе лучший. Даже у золотых команд Быкова, Билялетдинова или Знарка в какой-то момент турнира возникали проблемы, либо же уровень большинства их соперников был предельно низок. Но чтобы одновременно совпадали звездный состав России, мощные конкуренты и уверенные, без большой нервотрепки победы над ними — такого не случалось почти никогда.

Поэтому скажу без банальных расшаркиваний перед соперником «каждый может обыграть каждого»: финал Россия — Канада зависит не от нас. Но мы-то свое присутствие в нем точно обеспечим.

А вот Канада … Крепкая сборная, но отсутствие больших звезд (за исключением Марка Стоуна, который вытащил ее в полуфинал) дает о себе знать. И то, что канадцы находились в секунде от второго подряда вылета из плей-офф от боевой, но все-таки еще не топовой Швейцарии, — совсем не случайность. И яркая Чехия Милоша Ржиги, которая играет на турнире в Словакии почти как дома, вполне может сорвать нашу встречу.

Команда мечты у нас уже есть. Победу мечты в воскресенье мы ждем при любом раскладе. Будет ли финал мечты?

Павел КЛИМОВИЦКИЙ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Главные инсайды о "Спартаке"

Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся

Голкипер "Спартака" назвал прожиточный минимум для своей семьи

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Кто она - жена лучшего российского хоккеиста НХЛ
Викторина
Изначально шайба для хоккея была квадратная