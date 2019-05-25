Битва за финал: Россия против Финляндии, Канада против Чехии

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
16:15 не начался Россия
Финляндия
тв
1/2 финала
20:15 не начался Канада
Чехия
тв
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37403289/
25 мая 2019, 8:58 | Советский спорт

Битва за финал: Россия против Финляндии, Канада против Чехии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию традиционный анонс очередного игрового дня на чемпионате мира в Словакии. Совсем скоро мы узнаем имена финалистов.

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16:15 мск. Россия — Финляндия

Полагаем, что болельщики именно этих сборных пережили четвертьфинал особенно тревожно.

Канадцев оставим за скобками. Шведы пришли в себя после унижения от России в заключительном матче групповой стадии, однако финны дали настоящий бой, сумев вытащить матч в овертайм, проигрывая по ходу встречи с разницей в две шайбы.

Забивать начал даже двухметровый капитан сборной Марко Антилла, ну, а главным героем четвертьфинала стал, безусловно, Сакари Маннинен. Новичок уфимского Салавата Юлаева в матче против шведов сделал три голевых передачи, а его сверкающий кистевой бросок в овертайме до сих пор снится Хенрику Лундквисту.

А теперь задайте себе вопрос: что сильнее финская лига или НХЛ? Ответ очевиден, не так ли?

Ведь в основном именно из этих турниров сформированы заявки сборных Финляндии и России. Фаворит очевиден? Да. Но почему-то тревожно.

В последний раз команды встречались между собой на чемпионате мира 2017 в матче за бронзу, и тогда сборная России одержала победу со счетом 5:3.

Напомним, что наша команда пробивается в полуфинал четвертый раз за последние пять турниров.

20:15. Канада — Чехия

Дэймон Северсон. Думаю, за последние сутки это один из самых популярных запросов в поисковиках. Человек сумел вогнать шайбу в ворота сборной Швейцарии за доли секунды до конца третьего периода и вытащить сборную Канады в овертайм, где швейцарцы были обречены.

После подобных концовок редко случаются обратные исходы.

Чехи в свою очередь прилично повозились со сборной Германии, но в итоге именно этот четвертьфинал стал единственным, в котором не было зафиксировано результата с разницей в одну шайбу.

Зуб на чехов у Канады должен быть приличным. Последние две встречи канадцы проиграли, и произошло это на триумфальной для сборной России Олимпиаде 2018.

В случае поражения Канада может второй год подряд остаться без медалей, а чешская сборная не пробивалась в призы с 2012 года.

Федоровский Александр
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