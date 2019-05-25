Битва за финал: Россия против Финляндии, Канада против Чехии
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию традиционный анонс очередного игрового дня на чемпионате мира в Словакии. Совсем скоро мы узнаем имена финалистов.
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16:15 мск. Россия — Финляндия
Полагаем, что болельщики именно этих сборных пережили четвертьфинал особенно тревожно.
Канадцев оставим за скобками. Шведы пришли в себя после унижения от России в заключительном матче групповой стадии, однако финны дали настоящий бой, сумев вытащить матч в овертайм, проигрывая по ходу встречи с разницей в две шайбы.
Забивать начал даже двухметровый капитан сборной Марко Антилла, ну, а главным героем четвертьфинала стал, безусловно, Сакари Маннинен. Новичок уфимского Салавата Юлаева в матче против шведов сделал три голевых передачи, а его сверкающий кистевой бросок в овертайме до сих пор снится Хенрику Лундквисту.
А теперь задайте себе вопрос: что сильнее финская лига или НХЛ? Ответ очевиден, не так ли?
Ведь в основном именно из этих турниров сформированы заявки сборных Финляндии и России. Фаворит очевиден? Да. Но
Напомним, что наша команда пробивается в полуфинал четвертый раз за последние пять турниров.
20:15. Канада — Чехия
Дэймон Северсон. Думаю, за последние сутки это один из самых популярных запросов в поисковиках. Человек сумел вогнать шайбу в ворота сборной Швейцарии за доли секунды до конца третьего периода и вытащить сборную Канады в овертайм, где швейцарцы были обречены.
После подобных концовок редко случаются обратные исходы.
Чехи в свою очередь прилично повозились со сборной Германии, но в итоге именно этот четвертьфинал стал единственным, в котором не было зафиксировано результата с разницей в одну шайбу.
Зуб на чехов у Канады должен быть приличным. Последние две встречи канадцы проиграли, и произошло это на триумфальной для сборной России Олимпиаде 2018.
Федоровский Александр
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