Финны о сборной России: Какко, забей русским, как Гранлунд

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У России состав, близкий к идеальному»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен перед матчем вспомнил победу своей команды над россиянами на последнем этапе Еврохоккейтура.

«В полуфинале наш единственный путь — играть в свой хоккей. Мы уже обыгрывали россиян в начале мая, и это не была случайность. Мы заслужили победу тогда, мы можем заслужить ее снова. У сборной России отличный состав: мощная атака, классное большинство, прекрасный вратарь, хорошая защита. У россиян, может и не идеальный состав, но близко к тому», — сказал Ялонен журналистам.

Хоккей Чемпионат мира 2019 1/2 финала, 25.05.2019, 16:15 -:- Россия Финляндия

Главное открытие чемпионата мира 18-летний финский нападающий Каапо Какко выделил в составе сборной России Никиту Кучерова. «Мы знаем, что у русских сильная команда с хорошими хоккеистами, но если мы сыграем так же, как против шведов, то победим. В сборной России много отличных игроков, но я лично выделил бы (Никиту) Кучерова. Мне нравится смотреть за его действиями», — заявил Какко.

Капитан сборной Финляндии Марко Анттила назвал россиян фаворитами четвертьфинала. «Они проводят отличный турнир, выиграли все матчи. Очень мощно проводят первые минуты. Чтобы остановить такого соперника, нужно, чтобы каждая пятерка действовала как единое целое. Победа над шведами добавила нам уверенности. Надеюсь, завтра мы сможем сыграть так, как хотим», — отметил Анттила.

«В составе сборной России много опасных хоккеистов, но я выберу (Никиту) Гусева. Мы много раз сталкивались в матчах КХЛ. Это отличный нападающий, нужно постараться не подпускать его к нашим воротам», — добавил капитан сборной Финляндии.

«Кучеров очень силен»

Журналист Томми Койвунен из издания Ilta Sanomat считает, что финской команде в матче с россиянами необходимо поровну разделить время между всеми звеньями. «Будет очень трудно обыграть российскую команду. Нам необходимо сыграть, как в четвертьфинале против шведов, разделить время на льду поровну между всеми звеньями, чтобы каждый хоккеист сыграл свои 15 минут. На этом турнире у финской команды хорошо получается играть с соперниками, которые заведомо сильнее», — сказал Койвунен.

«Не видел всех матчей сборной России на чемпионате мира, но выделю в ее составе (Никиту) Кучерова. Он очень сильный игрок. Конечно же, опасны (Александр) Овечкин и (Евгений) Малкин. Знаю, что (Илья) Ковальчук пока играет нерезультативно», — добавил журналист.

Воспоминания о чемпионате мира-2011

Финские болельщики перед встречей с россиянами вспоминают чемпионат мира-2011, который тоже проходил в Словакии. Тогда в Братиславе финны выиграли золото, а по дороге к нему обыграли российскую команду в полуфинале. Один из самых ярких моментов той игры — красивый гол Микаэля Гранлунда в ворота Константина Барулина. Нового финского вундеркинда Каапо Какко просят повторить шедевр.

Danny Berger:

«Какко забей, пожалуйста, как Гранлунд в 2011 году, на том же льду. Используйте свои умения и сделайте все отлично. Невероятно видеть тебя и твоих партнеров по команде».

Nina Laitinen:

«Отличная работа Ялонена. В центре всего невероятный командный дух и атмосфера, а также неограниченное доверие ко всем в команде. Не самые сложные принципы в трудное время».

Sininen:

«У сборной Финляндии та же раздевалка в Братиславе, что и была в 2011 году. Можно считать это хорошим предзнаменованием».