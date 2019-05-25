«Россия доминирует на ЧМ»: Яшин дал прогноз на матч с Финляндией
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Олимпийский призер и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин в интервью для RT поделился мнением о предстоящем полуфинале чемпионата мира между сборными России и Финляндии.
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По мнению прославленного российского хоккеиста, подопечные Ильи Воробьева по качеству хоккея доминируют на турнире в Словакии и превосходят в классе всех соперников.
«Подопечные Воробьёва предельно сконцентрированы при игре в неравных составах. При этом особенно хотелось бы отметить Андронова и Телегина, которые выполняют огромный объём работы. Сборная России явно превосходит всех. Насколько именно — покажет игра», — отметил специалист.
Яшин также обратил внимание на то, что финны — неудобный соперник, который будет жестко действовать против сборной России.
«Они действуют очень жестко и вряд ли решат изменить своему стилю. Сборная России сыграет с разницей в две шайбы — 3:1 или 4:2», — заявил он.
Полуфинальная встреча чемпионата мира по хоккею между сборным России и Финляндии состоится 25 мая в 16:15 по московскому времени.
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