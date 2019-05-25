«Россия доминирует на ЧМ»: Яшин дал прогноз на матч с Финляндией

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По мнению прославленного российского хоккеиста, подопечные Ильи Воробьева по качеству хоккея доминируют на турнире в Словакии и превосходят в классе всех соперников.

Хоккей Чемпионат мира 2019 1/2 финала, 25.05.2019, 16:15 -:- Россия Финляндия

«Подопечные Воробьёва предельно сконцентрированы при игре в неравных составах. При этом особенно хотелось бы отметить Андронова и Телегина, которые выполняют огромный объём работы. Сборная России явно превосходит всех. Насколько именно — покажет игра», — отметил специалист.

Яшин также обратил внимание на то, что финны — неудобный соперник, который будет жестко действовать против сборной России.

«Они действуют очень жестко и вряд ли решат изменить своему стилю. Сборная России сыграет с разницей в две шайбы — 3:1 или 4:2», — заявил он.

Полуфинальная встреча чемпионата мира по хоккею между сборным России и Финляндии состоится 25 мая в 16:15 по московскому времени.