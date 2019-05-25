Специалист по голам в больших матчах. 18-летний вундеркинд Какко — самый опасный форвард Финляндии
Он забивал в финалах двух чемпионатов мира. Сегодня он сыграет против России.
«У сборной России очень хорошая команда, много классных игроков, отмечу Кучерова. Но если мы будем играть как со шведами, то победим».
Эти слова 18-летнего форварда сборной Финляндии Каапо Какко воспринимаются совершенно иначе, когда знаешь, что в списке лучших снайперов нынешнего чемпионата мира он расположился рядом с Никитой Кучеровым — у обоих на данный момент по 6 голов (у Александра Овечкина, например, всего 2 заброшенные шайбы). Сегодня юный вундеркинд и новый русский король НХЛ сойдутся лицом к лицу в полуфинале чемпионата мира.
Разрывать соперников на льду «Стил Арены» в Кошице Какко стал с самой первой игры нынешнего первенства планеты. Уже на 7-й минуте стартовой встречи против Канады вундеркинд из клуба ТПС получил шайбу в районе красной линии, унесся от защитника «Баффало» Брэндона Монтура и разобрался с кипером «Питтсбурга» Мэттом Мюреем. Гол стал первым на турнире и получился невероятно красивым.
В тот день Каапо оформил дубль, в концовке забросив шайбу в пустые ворота, но это была только разминка. Спустя сутки с небольшим Какко выдал невероятный концерт во встрече с хозяевами чемпионата мира. Финский гений оформил тем вечером
Еще один гол Какко забил могучим выстрелом от синей линии после слепого паса Нико Микколы, а закончил свой перформанс так же, как в матче с Канадой — шайбой в пустые.
Во встрече со сборной США
Дальше наступил неизбежный спад — невозможно в 18 лет провести взрослый чемпионат мира в таком ураганном темпе от начала до конца. В последних четырех играх Какко не набирает очков, а заключительный матч группового этапа и вовсе провалил: финны проиграли немцам со счетом 2:4, а их главный талант закончил встречу с коэффициентом полезности «-2». Частично реабилитироваться Каапо удалось в четвертьфинале против шведов, в котором царил автор победного гола Сакари Маннинен, благодаря которому юный форвард заработал «+3».
«Сухая» серия немного подпортила положение Какко в дуэли с его главным конкурентом за первый номер ближайшего драфта Национальной хоккейной лиги Джеком Хьюзом. Если после первой половины группового этапа финн выносил американца в одну калитку, то после четвертьфинала с Россией, в котором Хьюз отдал две голевые передачи, все выглядит не так однозначно. Впрочем, новый любимчик США накануне улетел домой, а Каапо продолжает поход за медалью чемпионата мира. Все в руках Какко.
Sport24 уже подробно рассказывал о будущей суперзвезде мирового хоккея. Еще раз напомним самые интересные факты из биографии Какко:
- Уже в 5 лет у Какко были диагностированы диабет и непереносимость глютена. С тех пор Каапо постоянно делает себе инъекции инсулина и может есть только безглютеновую пищу. Финн рассказывал, что вынужден постоянно проверять пищу на наличие в ней непереносимого им вещества. Пиццы, булочек и макарон в рационе Какко нет.
- В 16 лет Какко дебютировал в главной команде ТПС. Тренеры выпускали его на лед в шести матчах, форвард отметился в них всего одной передачей и показателем полезности «-3». Но это была только разминка. В сезоне 2018−2019 Каапо провел в регулярном чемпионате и
плей-оффЛиги 50 матчей, в которых выбил 43 результативных балла. Неплохо для 18-летнего юноши.
- В феврале 2019-го Какко оформил свой первый
хет-трикво взрослом хоккее. Случилось это в игре с «Лукко»: на третьей минуте юноша замкнул на дальней штанге передачу Оулы Палве, во втором периоде выстрелил из левого круга вбрасывания, а чуть позже слегка увеличил дистанцию. Просто красавчик!
- За день до старта ЧМ-2019 эксперт TSN Крэйг Баттон выкатил рейтинг предстоящего драфта НХЛ. Лидирует в нем Джек Хьюз, а Какко расположился сразу за новым американским любимчиком. Не изменятся ли расклады после турнира в Словакии?
1. Джек Хьюз (США).
2. Каапо Какко (Финляндия).
3. Боуэн Байрэм (Канада).
4. Кирби Дач (Канада).
5. Кол Кауфилд (США).
- Если прогноз Баттона сбудется, то с очень большой долей вероятности Какко выберут «Рейнджерс», и финскому вундеркинду предстоит переезд в
Нью-Йорк,куда этим летом отправятся два российских таланта — форвард Виталий Кравцов и вратарь Игорь Шестеркин. Гол Каапо в ворота Канады твиттер «рейнджеров» встретил вот так.
- Последний и немного тревожный для сборной России факт. Какко умеет классно играть решающие матчи. Этот парень забивал в финалах юниорского и молодежного чемпионатов мира, причем на МЧМ-2019 именного его гол стал для финнов золотым. Андрею Василевскому и защитникам «Красной машины» надо быть внимательными с финским гением.
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