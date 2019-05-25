«У сборной России очень хорошая команда, много классных игроков, отмечу Кучерова. Но если мы будем играть как со шведами, то победим».

Эти слова 18-летнего форварда сборной Финляндии Каапо Какко воспринимаются совершенно иначе, когда знаешь, что в списке лучших снайперов нынешнего чемпионата мира он расположился рядом с Никитой Кучеровым — у обоих на данный момент по 6 голов (у Александра Овечкина, например, всего 2 заброшенные шайбы). Сегодня юный вундеркинд и новый русский король НХЛ сойдутся лицом к лицу в полуфинале чемпионата мира.

Разрывать соперников на льду «Стил Арены» в Кошице Какко стал с самой первой игры нынешнего первенства планеты. Уже на 7-й минуте стартовой встречи против Канады вундеркинд из клуба ТПС получил шайбу в районе красной линии, унесся от защитника «Баффало» Брэндона Монтура и разобрался с кипером «Питтсбурга» Мэттом Мюреем. Гол стал первым на турнире и получился невероятно красивым.

В тот день Каапо оформил дубль, в концовке забросив шайбу в пустые ворота, но это была только разминка. Спустя сутки с небольшим Какко выдал невероятный концерт во встрече с хозяевами чемпионата мира. Финский гений оформил тем вечером хет-трик и выписал направление к психологу для защитника словаков Мартина Фегервары. Как он это делает в 18 лет?

Еще один гол Какко забил могучим выстрелом от синей линии после слепого паса Нико Микколы, а закончил свой перформанс так же, как в матче с Канадой — шайбой в пустые.

Во встрече со сборной США человек-открытие этого чемпионата мира взял паузу, не использовав 200-процентный шанс при добивании с пятака, но в четверг исправился. Причем сделал это снова красиво. На 6-й минуте матча с Данией Каапо получил шайбу в районе красной линии, промчался мимо одного защитника, уложил на лед другого и играючи разобрался с вратарем. Скорость, работа рук, хоккейный интеллект — у этого парня есть все. Ну, а пересматривать шайбу, которая точно будет претендовать на звание лучшего гола всего первенства планеты, лучше с разных ракурсов.

Дальше наступил неизбежный спад — невозможно в 18 лет провести взрослый чемпионат мира в таком ураганном темпе от начала до конца. В последних четырех играх Какко не набирает очков, а заключительный матч группового этапа и вовсе провалил: финны проиграли немцам со счетом 2:4, а их главный талант закончил встречу с коэффициентом полезности «-2». Частично реабилитироваться Каапо удалось в четвертьфинале против шведов, в котором царил автор победного гола Сакари Маннинен, благодаря которому юный форвард заработал «+3».

«Сухая» серия немного подпортила положение Какко в дуэли с его главным конкурентом за первый номер ближайшего драфта Национальной хоккейной лиги Джеком Хьюзом. Если после первой половины группового этапа финн выносил американца в одну калитку, то после четвертьфинала с Россией, в котором Хьюз отдал две голевые передачи, все выглядит не так однозначно. Впрочем, новый любимчик США накануне улетел домой, а Каапо продолжает поход за медалью чемпионата мира. Все в руках Какко.

Sport24 уже подробно рассказывал о будущей суперзвезде мирового хоккея. Еще раз напомним самые интересные факты из биографии Какко:

Уже в 5 лет у Какко были диагностированы диабет и непереносимость глютена. С тех пор Каапо постоянно делает себе инъекции инсулина и может есть только безглютеновую пищу. Финн рассказывал, что вынужден постоянно проверять пищу на наличие в ней непереносимого им вещества. Пиццы, булочек и макарон в рационе Какко нет.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BI7_gGmACxP/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BI7_gGmACxP/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; 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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kaapokakko/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Kaapo Kakko</a> (@kaapokakko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-10T17:57:28+00:00">10 Авг 2016 в 10:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В 16 лет Какко дебютировал в главной команде ТПС. Тренеры выпускали его на лед в шести матчах, форвард отметился в них всего одной передачей и показателем полезности «-3». Но это была только разминка. В сезоне 2018−2019 Каапо провел в регулярном чемпионате и плей-офф Лиги 50 матчей, в которых выбил 43 результативных балла. Неплохо для 18-летнего юноши.

Лиги 50 матчей, в которых выбил 43 результативных балла. Неплохо для 18-летнего юноши. В феврале 2019-го Какко оформил свой первый хет-трик во взрослом хоккее. Случилось это в игре с «Лукко»: на третьей минуте юноша замкнул на дальней штанге передачу Оулы Палве, во втором периоде выстрелил из левого круга вбрасывания, а чуть позже слегка увеличил дистанцию. Просто красавчик!

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За день до старта ЧМ-2019 эксперт TSN Крэйг Баттон выкатил рейтинг предстоящего драфта НХЛ. Лидирует в нем Джек Хьюз, а Какко расположился сразу за новым американским любимчиком. Не изменятся ли расклады после турнира в Словакии?

1. Джек Хьюз (США).

2. Каапо Какко (Финляндия).

3. Боуэн Байрэм (Канада).

4. Кирби Дач (Канада).

5. Кол Кауфилд (США).