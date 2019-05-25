Одна команда может покинуть элитный дивизион по итогам хоккейного ЧМ-2020

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Конгресс IIHF проходит в Братиславе с 23 по 25 мая во время чемпионата мира.

Чемпионат мира по хоккею в 2020 году пройдет в Швейцарии, турнир в 2021 году — в Латвии и Белоруссии.

Согласно предложению, одобренному конгрессу, если сборные Латвии и Белоруссии займут последние места в группах, то элитный дивизион покинет худшая из команд, ставших седьмыми в группах.