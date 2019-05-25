Одна команда может покинуть элитный дивизион по итогам хоккейного ЧМ-2020
БРАТИСЛАВА, 25 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборные Латвии и Белоруссии по хоккею не могут покинуть элитный дивизион по итогам чемпионата мира 2020 года, в случае, если обе займут последние места в своих группах, только одна команда отправится в первый дивизион, такое предложение было одобрено конгрессом IIHF.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Конгресс IIHF проходит в Братиславе с 23 по 25 мая во время чемпионата мира.
Чемпионат мира по хоккею в 2020 году пройдет в Швейцарии, турнир в 2021 году — в Латвии и Белоруссии.
Согласно предложению, одобренному конгрессу, если сборные Латвии и Белоруссии займут последние места в группах, то элитный дивизион покинет худшая из команд, ставших седьмыми в группах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter