Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
16:15 не начался Россия
Финляндия
тв
1/2 финала
20:15 не начался Канада
Чехия
тв
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37405288/
25 мая 2019, 14:43 | Спорт РИА Новости

Эксперт: Большой опыт и игровая дисциплина — сильные стороны сборной России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Ключевым факторами успеха сборной России в полуфинальном матче с командой Финляндии на чемпионате мира по хоккею с шайбой могут стать гораздо больший опыт важных игр на чемпионатах мира, Олимпийских играх и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также строгая игровая дисциплина, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Россияне и финны в субботу проведут встречу за выход в финал турнира, проходящего в Словакии (начало в 16:15 мск).

«Главный плюс нашей команды — это, в первую очередь, опыт, — сказал по телефону Плющев. — У нас есть много опытных ребят, которые прошли через горнило чемпионатов мира, Олимпийских игр и битв в НХЛ. И второе — в последних играх сборная России показала достаточно хорошую игровую дисциплину, количество удалений было минимальным, что говорит об осознании игроками цены “дешевых” удалений. И к чему это может привести. Никакого позерства и перетягивания каната на себя нет, никто не красуется с шайбой».

«Играет команда, которая поставила перед собой высокие цели — будем надеяться, что все эти факторы помогут нам достичь их, — добавил эксперт. — В полуфинале все будет определять психологический настрой и то, насколько грамотно тренеры смогут разобрать соперника и определить его болевые точки. Нужно исключить ненужные удаления и очень аккуратно сыграть в средней зоне, чтобы не попадать на скоростные атаки соперника. Надо выходить на лед уверенными в себе — с высоко поднятой головой и чувством собственного достоинства».

Собеседник агентства уверен, что матч будет очень сложным для россиян.

«Я думаю, что финны настроены на золото чемпионата мира — так же, как и мы, — добавил Плющев. — Тем более что у них, наверное, есть все основания для этого после победы над чемпионами мира шведами (со счетом 5:4 в четвертьфинале). Это быстрая и техничная команда с хорошими игроками, которых надо нейтрализовать. И у них есть великолепный и интересный форвард Каапо Какко — думаю, что это восходящая звезда мирового хоккея. Конечно, их надо опасаться, но надо выходить на лед с настроем на тяжелую борьбу, определяться с технико-тактической работой и доказывать свое превосходство. Другого варианта нет».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Как отреагировали американские болельщики на вылет сборной США с ЧМ

Дзюба — в Англию, Смолов — в 'Спартак': 10 самых ожидаемых трансферов лета

Он убил человека: соцсети обсуждают самый брутальный нокаут года

Овечкин выбросил хоккеиста сборной США на скамейку России (видео)
Викторина
Изначально шайба для хоккея была квадратная