Россияне и финны в субботу проведут встречу за выход в финал турнира, проходящего в Словакии (начало в 16:15 мск).

«Главный плюс нашей команды — это, в первую очередь, опыт, — сказал по телефону Плющев. — У нас есть много опытных ребят, которые прошли через горнило чемпионатов мира, Олимпийских игр и битв в НХЛ. И второе — в последних играх сборная России показала достаточно хорошую игровую дисциплину, количество удалений было минимальным, что говорит об осознании игроками цены “дешевых” удалений. И к чему это может привести. Никакого позерства и перетягивания каната на себя нет, никто не красуется с шайбой».

«Играет команда, которая поставила перед собой высокие цели — будем надеяться, что все эти факторы помогут нам достичь их, — добавил эксперт. — В полуфинале все будет определять психологический настрой и то, насколько грамотно тренеры смогут разобрать соперника и определить его болевые точки. Нужно исключить ненужные удаления и очень аккуратно сыграть в средней зоне, чтобы не попадать на скоростные атаки соперника. Надо выходить на лед уверенными в себе — с высоко поднятой головой и чувством собственного достоинства».

Собеседник агентства уверен, что матч будет очень сложным для россиян.