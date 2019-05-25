Эксперт: Большой опыт и игровая дисциплина — сильные стороны сборной России
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Ключевым факторами успеха сборной России в полуфинальном матче с командой Финляндии на чемпионате мира по хоккею с шайбой могут стать гораздо больший опыт важных игр на чемпионатах мира, Олимпийских играх и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также строгая игровая дисциплина, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Плющев.
Россияне и финны в субботу проведут встречу за выход в финал турнира, проходящего в Словакии (начало в 16:15 мск).
«Главный плюс нашей команды — это, в первую очередь, опыт, — сказал по телефону Плющев. — У нас есть много опытных ребят, которые прошли через горнило чемпионатов мира, Олимпийских игр и битв в НХЛ. И второе — в последних играх сборная России показала достаточно хорошую игровую дисциплину, количество удалений было минимальным, что говорит об осознании игроками цены “дешевых” удалений. И к чему это может привести. Никакого позерства и перетягивания каната на себя нет, никто не красуется с шайбой».
«Играет команда, которая поставила перед собой высокие цели — будем надеяться, что все эти факторы помогут нам достичь их, — добавил эксперт. — В полуфинале все будет определять психологический настрой и то, насколько грамотно тренеры смогут разобрать соперника и определить его болевые точки. Нужно исключить ненужные удаления и очень аккуратно сыграть в средней зоне, чтобы не попадать на скоростные атаки соперника. Надо выходить на лед уверенными в себе — с высоко поднятой головой и чувством собственного достоинства».
Собеседник агентства уверен, что матч будет очень сложным для россиян.
«Я думаю, что финны настроены на золото чемпионата мира — так же, как и мы, — добавил Плющев. — Тем более что у них, наверное, есть все основания для этого после победы над чемпионами мира шведами (со счетом 5:4 в четвертьфинале). Это быстрая и техничная команда с хорошими игроками, которых надо нейтрализовать. И у них есть великолепный и интересный форвард Каапо Какко — думаю, что это восходящая звезда мирового хоккея. Конечно, их надо опасаться, но надо выходить на лед с настроем на тяжелую борьбу, определяться с
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