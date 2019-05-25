Эксперт: Хартли провалил ЧМ со сборной Латвии

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Сборная Латвии на чемпионате мира в Словакии заняла пятое место в группе В и не вышла в плей-офф. Хартли также возглавляет омский «Авангард», с которым в сезоне-2018/19 дошел до финала Кубка Гагарина.

«Я смотрю на наших хоккеистов и радуюсь. Российская и советская школы высочайшего уровня. Я не могу понять, чему нас в России могут научить иностранные тренеры. На мой взгляд, Хартли провалил чемпионат мира со сборной Латвии, у него была очень хорошая и играющая команда, а результат слабый. И эти разговоры, что “мы бились”, в пользу бедных», — сказал Новиков РИА Новости.

«Вот мы говорим про химию между (Никитой) Гусевым и (Никитой) Кучеровым, а посмотрите, какая биомеханика у этих хоккеистов. Я радуюсь за наших ребят. Мне в голову приходит даже такая мысль, что с НХЛ не надо бороться. Эту лигу нужно завалить нашими хоккеистами и все. И нам хватит — на место условных Кучерова или Гусева придут другие. Надо НХЛ завалить нашими игроками, и у нас таких хоккеистов полно», — продолжил собеседник агентства.