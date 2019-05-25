Финский тренер: Нужно чаще провоцировать россиян, они могут подсесть морально

Игра состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 16:15 мск.



«Россияне неплохо защищаются в меньшинстве. Им помогает наличие в воротах Андрея Василевского, одного из лучших голкиперов в НХЛ.



Россия может подсесть морально, если Финляндия будет защищаться с той же интенсивностью, как в игре со Швецией. Нужно отнять у команды Ильи Воробьёва время и пространство. На неё будет давить тот факт, что у России задача-минимум — выход в финал. Нужно чаще провоцировать россиян.



Кучеров всегда может сотворить произведение искусства, ему нельзя давать шайбу. Необходимо также минимизировать количество бросков от Овечкина», — цитирует специалиста Ilta-Sanomat.