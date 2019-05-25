Третьяк: Матчи ЧМ по хоккею будут проходить на североамериканских площадках с 2020 года
БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Чемпионаты мира по хоккею с 2020 года будут проходить на площадках североамериканского размера. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России, председатель комитета атлетов Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк.
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В настоящее время чемпионаты мира проводятся на площадках европейского размера (60×30 м). Размеры площадок в США и Канаде составляют 60×26.
«Начиная с чемпионата мира 2020 года соревнования будут проходить на площадках североамериканского размера», — сказал Третьяк.
Ранее на конгрессе IIHF говорилось о том, что соревнования будут проходить на площадках нового размера начиная с турнира 2023 года в
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