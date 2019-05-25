Эксперт: Хоккеисты РФ сильнее по линиям, но финны голодны до больших побед

Россияне и финны в субботу проведут встречу за выход в финал турнира, проходящего в Словакии (начало в 16:15 мск). Во втором полуфинальной игре встретятся сборные Канады и Чехии.

«Я ожидаю победы сборной России в предстоящем матче с командой Финляндии, — сказал по телефону Канарейкин. — Если брать по всем линиям, начиная с вратарской, мы намного сильнее. И я не знаю, за счет чего финны могут нас обыграть. Нашей команде надо продолжать такую же уверенную и агрессивную игру, которую хоккеисты демонстрировали в двух последних матчах. Действовать дисциплинированно и психологически устойчиво. Ребята стремятся к победе на чемпионате мира, и я хочу пожелать им успеха».

«К сильным сторонам финской сборной следует отнести то, что в ней собраны игроки из национального чемпионата и выступающие в Европе, — продолжил собеседник агентства. — Это молодая команда, в которой есть очень талантливые ребята, стремящиеся ярко заявить о себе. Это голодная до больших побед команда, и у многих хоккеистов карьеры еще впереди. И сегодня они будут доказывать свою состоятельность — за счет молодости, напора, желания победить, вязкой игры в обороне и обилия контактной силовой борьбы».

Эксперт считает, что россияне в целом превосходят оппонентов в уровне мастерства.

«Наше преимущество заключается в мастерстве хоккеистов, у нас много индивидуально сильных игроков, а также в движении, — полагает Канарейкин. — И сегодня очень важно сыграть дисциплинированно и все моменты дорабатывать до конца. Сборная России — фаворит не только полуфинального матча, но и всего чемпионата мира. И хотелось бы, чтобы хоккейное счастье, которое благоволит сильнейшим, было на нашей стороне».