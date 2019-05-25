Глава IIHF: ЧМ-2019 показал, что игроки НХЛ хотят приезжать на наши турниры

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Чемпионат мира проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

«Очень впечатлен уровнем турнира в этом году, уровнем хоккея. В этом году к нам приехали 120 игроков НХЛ, и определенно это показывает, что игроки НХЛ хотят приезжать на наши турниры. Это очень важно для нас. Под стать уровню хоккея — и атмосфера на обеих аренах, она фантастическая. Это был вызов отправить сборную Словакии в Кошице, но все сработало. В Братиславе домашней командой были чехи, и на матчах сборной России атмосфера была особой», — сказал Фазель журналистам.