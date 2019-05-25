Глава IIHF: ЧМ-2019 показал, что игроки НХЛ хотят приезжать на наши турниры
БРАТИСЛАВА, 25 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Чемпионат мира в Словакии показал, что игроки НХЛ хотят приезжать на турниры, организованные Международной федерации хоккея (IIHF), заявил президент IIHF Рене Фазель.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/31
Чемпионат мира проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.
«Очень впечатлен уровнем турнира в этом году, уровнем хоккея. В этом году к нам приехали 120 игроков НХЛ, и определенно это показывает, что игроки НХЛ хотят приезжать на наши турниры. Это очень важно для нас. Под стать уровню хоккея — и атмосфера на обеих аренах, она фантастическая. Это был вызов отправить сборную Словакии в Кошице, но все сработало. В Братиславе домашней командой были чехи, и на матчах сборной России атмосфера была особой», — сказал Фазель журналистам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter